Kirrweiler – 12 Jahre alter Pedelec-Fahrer in der Hauptstraße verletzt

Kirrweiler – Ein 12 Jahre alter Pedelec-Fahrer fuhr gestern Morgen (04.10.2021, 09.30 Uhr) in der Hauptstraße auf dem Bürgersteig in entgegengesetzter Fahrtrichtung nach Maikammer, als er mit dem PKW eines 84 Jahre alten Mannes zusammenstieß, der aus der Hofeinfahrt in die Hauptstraße einbiegen wollte.

Dabei kollidierte der Junge mit der Stoßstange des Fahrzeugs und wurde über die Motorhaube auf den Boden geschleudert.

Mit einer Nasenfraktur und Schürfwunden kam er in ein Krankenhaus.

Polizeidirektion Landau