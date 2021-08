By

Koblenz – Aktueller Hinweis: Das Standesamt Koblenz ist am Dienstag, 24. und Mittwoch, 25.08.2021 geschlossen, da das Standesamtsteam in neue Büroräume am Schängelbrunnen umzieht.

Ab Donnerstag, 26.08. ist das Standesamt wieder telefonisch oder per Mail erreichbar. Eine Vorsprache ist weiterhin nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Der Eingang zu den Räumlichkeiten des Standesamtes ist künftig direkt in den Arkaden hinter dem Schängelbrunnen.

***

Stadt Koblenz