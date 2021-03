Koblenz – Ab 9. März 2021 können in der Zentralbibliothek im Forum Confluentes wieder Medien ausgeliehen und zurückgegeben werden. Auch Beratungen an den Serviceplätzen sind möglich. Es müssen die bekannten Abstandsregelungen und Hygienevorgaben beachtet werden. Um diese einhalten zu können, ist die Besucherzahl begrenzt.

Wie bisher werden nur Kundeninnen und Kunden mit Bibliotheksausweis und einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung eingelassen. Desinfektionsmittel werden am Eingang der Bibliothek bereitgestellt. Neuanmeldungen sind an der Servicetheke im Erdgeschoss möglich. Die Aufenthaltsdauer für die Bibliotheksnutzung in den Räumlichkeiten wird erst einmal auf 30 Minuten beschränkt. Um Beachtung der Abstandsmarkierungen sowie die geänderte Wegführung in der Bibliothek wird gebeten.

Das Serviceangebot der Bibliothek ist in der ersten Phase eingeschränkt. Unter anderem sind die Arbeitsräume sowie Benutzer-PCs einschließlich der Internetnutzung nicht zugänglich. Die Sitz- und Leseplätze werden wieder erheblich reduziert. Kopiermöglichkeiten bestehen nur im 2. OG und 4. OG.

Die Zentralbibliothek öffnet wieder von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr. Der kostenfreie „Bib to go“-Service wird zunächst weiter angeboten. Medien können dort nach einer Vorbestellung über den Bibliothekskatalog oder per E-Mail am nächsten Tag im 2. OG abgeholt werden Für Fragen jeder Art steht der Kundenservice der Stadtbibliothek gerne zur Verfügung, per Telefon unter 0261 129-2626 oder per Mail stb@stadt.koblenz.de.

