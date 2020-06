Koblenz – Lesesommer vom 22. Juni bis 22. August 2020: Anmeldung zum LesesommerClub ab sofort möglich!

Koblenz – Am 22. Juni startet der Lesesommer Rheinland-Pfalz. 2019 hat diese Leseförderaktion fast 20.000 Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz zum Lesen von 161.000 Büchern in den Sommerferien animiert. Der Lesesommer Rheinland-Pfalz wird bereits seit dreizehn Jahren angeboten und soll auch in diesem Jahr trotz Corona-Krise stattfinden! Aufgrund der derzeitigen Situation wird dies allerdings in vereinfachter Form geschehen.

Im Rahmen des Lesesommers Rheinland-Pfalz können alle Lesesommer-Clubmitglieder (1. – 10. Schuljahr) vom 22. Juni bis 22. August in der Stadtbibliothek Koblenz kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher ausleihen und lesen. Wer in den Sommerferien drei Bücher aus dem exklusiven Club-Bestand liest und bewertet, erhält eine Urkunde und kann mit etwas Glück auch tolle Preise gewinnen. Gewinnen kann man sogar zweimal – zuerst bei der Ziehung in der Stadtbibliothek Koblenz. Außerdem verlost das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz im Herbst landesweit Preise unter allen teilnehmenden Kindern und Jugendlichen. Der Hauptgewinn hierbei ist ein Gutschein für einen zweitägigen Abenteuer-Aufenthalt für vier Personen im Europapark Rust. Weitere Preise sind u.a. eine Spielekonsole oder Bluetooth-Kopfhörer.

Der detaillierte Ablauf des Lesesommers in Koblenz während der Corona-Krise ist auf der Homepage der Stadtbibliothek im Internet nachzulesen (www.stb.koblenz.de ). Dort findet man auch das Anmeldeformular. Allgemeine Informationen zum Lesesommer gibt es unter www.lesesommer.de.

Viele Schulen vermerken die Teilnahme positiv im nächsten Halbjahreszeugnis. Das Mitmachen lohnt sich also doppelt! Der Lesesommer ist Teil der landesweiten Kampagne „Leselust in Rheinland-Pfalz“ und wird durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordiniert.

