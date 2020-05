Koblenz – Plakat-Aktion „Gewalt gegen Frauen“

Erstellt in

Koblenz – Während der Corona-Krise kann es verstärkt zu häuslicher Gewalt gegen Frauen kommen – dies zeigen Erfahrungen aus anderen Ländern.

Die Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz macht mit einer Plakat-Aktion aufmerksam auf erste Kontaktstellen bei Gewalt gegen Frauen. Frauen und Mädchen sowie Verwandte und Freunde von Betroffenen erfahren so, wo sie Hilfe bekommen können und dass sie nicht allein sind mit ihren Sorgen.

Das Plakat kann in Geschäften, in den Fenstern von Gastronomiebetrieben und öffentlich zugänglichen Gebäuden, im Treppenhaus eines Wohnhauses, aber auch in Apotheken, Arztpraxen und Krankenhäusern platziert werden.

Die Aktion kann unterstützt werden, indem das Plakat ausgedruckt (www.frauen.koblenz.de) und z.B. in Geschäften aufgehängt wird.

