Kupferzell – Vereinsheim in der Straße Herrenäcker ausgeräumt

Kupferzell (BW) – Unbekannte räumten in Künzelsau ein Vereinsheim aus. In der Zeit zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Montagnachmittag 17.40 Uhr brachen die Täter ein Vorhängeschloss an der Tür eines Schuppens auf und gelangten so in das Gebäude in der Straße „Herrenäcker“.

Drinnen wurden die Verbindungstüren zum Vereinsheim aufgehebelt und ein dort befindlicher Tresor gewaltsam geöffnet. Neben einigem Bargeld stahlen die Täter auch elektrische Geräte sowie diverse Spirituosen und Einrichtungsgegenstände.

Die Polizei hat noch keinen Tatverdacht und hofft nun auf Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können. Diese gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Polizeipräsidium Heilbronn