Lahnstein – Hinweis auf Baumaßnahmen der DB Netz AG Ende November und Anfang Dezember

Lahnstein – Die DB Netz AG führt in den Nächten von Donnerstag, 26. November 2020, auf Freitag, 27. November 2020, und Sonntag, den 06. Dezember 2020, auf Montag, den 07. Dezember 2020, im Bereich Bahnhof Niederlahnstein Gleisbaumaßnahmen durch, die aus betrieblichen Gründen in der Nachtzeit stattfinden müssen. Dadurch kann es zu Lärmbelästigungen durch Schienenschleifen an den Weichen kommen.

Die Deutsche Bahn bittet die betroffenen Anwohner um Verständnis und ergänzt, dass die beauftragten Unternehmen bemüht sind, die Lärmbelästigung so gering wie möglich zu halten.

