Waldenburg (BW) – Schäden in Höhe von knapp 15.000 Euro entstanden in der Nacht auf Mittwoch an einem Skoda in Waldenburg.

Der Lenker des Wagens war in der Ortsdurchfahrt von Sailach vermutlich aus Unachtsamkeit und wegen des starken Nebels von der Straße abgekommen und in den Straßengraben gefahren.

Der Skoda wurde bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Der Fahrer blieb unverletzt.

Polizeipräsidium Heilbronn