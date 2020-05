Lahnstein – Hinweis: Service-Center Lahnstein vom 27. Mai bis 02. Juni 2020 geschlossen

Erstellt in

Lahnstein – In Rheinland-Pfalz wird die landeseinheitliche Softwarelösung aller Melde-, Pass- und Personalausweisbehörden, zu denen auch das Service-Center der Stadt Lahnstein gehört, am Pfingstwochenende 2020 auf ein neues Verfahren umgestellt.

Somit können in der Zeit vom 27. Mai bis einschließlich 02. Juni 2020 keine Anträge und Vorgänge jeglicher Art wie Ummeldung des Wohnsitzes, Beantragung von Führungszeugnissen, Meldebescheinigungen, Personal- und Kinderausweisen sowie Reisepässen bearbeitet werden. Infolgedessen ist an diesen Tagen kein Publikumsverkehr möglich. Auch ist die KFZ-Zulassungsstelle an diesen Tagen geschlossen.

Ab Mittwoch, 03. Juni 2020, steht das Service-Center dann den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.

Es wird um Verständnis gebeten, dass es in den ersten Tagen des Einsatzes der neuen Software erfahrungsgemäß zu etwas längeren Bearbeitungs- und somit zu Wartezeiten kommen kann.

