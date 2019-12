Stadt Braunschweig – Neugestaltung Hauptbahnhof-Umfeld: erster Workshop am 15. Januar

Erstellt in

Braunschweig (NI) – Die Unterlagen des Wettbewerbs zur städtebaulichen Neugestaltung des Hauptbahnhof-Umfeldes jetzt online unter www.braunschweig.de/hauptbahnhof einzusehen.

Sie waren in einer vielbesuchten Ausstellung im Rathaus präsentiert worden. Am Mittwoch, 15. Januar, findet im der Kongresssaal der Stadthalle am Leonhardplatz ab 18 Uhr ein erster Bürgerworkshop zu diesem Zukunftsthema statt.

Einlass ist ab 17:30 Uhr.

