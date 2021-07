Erstellt in

Lahnstein – Ab dem 19. Juli 2021 werden die Mischwasserkanäle in den Straßen „Oberer Charweg“, „Auf’m Charweg“ und der Walter-Schweter-Straße grabenlos saniert. Dazu werden über die in den Straßen vorhandenen Schachtbauwerke harzgetränkte Kunststoffschläuche in den Kanal eingezogen und ausgehärtet. Aufgrund von Aushärtungs- und Entspannungszeiten sind die Baustellen nicht durchgehend besetzt.

Während der Arbeiten ist die jeweilige Einsatzstelle für Fahrzeugverkehr nicht passierbar. Da die Sanierungsfahrzeuge häufiger umgesetzt werden, kann die jeweilige örtliche Lage im Vorfeld nicht genau bekanntgegeben werden. Die ausführende Firma wird die betroffenen Anlieger rechtzeitig mit Handzetteln über die Einsatzzeiten informieren. Die Durchfahrt wird freigegeben, sobald die Arbeiten beendet sind, so dass die Behinderung nur so lange wie nötig bestehen bleibt.

Die Stadtverwaltung Lahnstein bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für diese dringend notwendige Maßnahme.



