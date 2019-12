Landau – Sachbeschädigung auf dem Unigelände in der Fortstraße – Hinweise erbeten!

Erstellt in

Landau – Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag am vergangenen Wochenende kam es auf dem Unigelände in der Fortstraße zu mehreren Sachbeschädigungen.

Einige Gebäudeteile wurden mit Graffiti-Botschaften besprüht, auch Fensterscheiben wurden eingeworfen. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden in Absprache mit einem Verantwortlichen der Uni Landau auf ca. 15.000- EUR.

Eventuell stehen die begangenen Straftaten im Zusammenhang mit einer Veranstaltung auf dem Uni-Gelände, die in besagter Nacht stattfand.

Die Polizei Landau bittet um Zeugenhinweise unter der 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.

Polizeidirektion Landau