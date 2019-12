Edenkoben – Am Dienstag den 31.12.2019 kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Weinstraße in Edenkoben.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, ist jedoch weiterhin mit Nachlöscharbeiten im Gebäude beschäftigt.

Alle Bewohner des Anwesens konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Polizei und Feuerwehr sind weiterhin vor Ort.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Polizeidirektion Landau