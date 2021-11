Landeshauptstadt Magdeburg – 15. „Wunschweihnachtsbaum“ im Alten Rathaus

Kindern auch in schwierigen Zeiten Freude schenken & persönlichen Wunsch erfüllen.

Magdeburg (ST) – Bevor das erste Licht auf dem Adventskranz angezündet wird und die Vorfreude der Kinder auf den Besuch des Weihnachtsmannes steigt, hat die diesjährige Wunschweihnachtsbaum-Aktion im Alten Rathaus begonnen. Die Tanne im Foyer trägt die Wünsche von 120 Magdeburger Mädchen und Jungen, die ab sofort erfüllt werden können. Seit Beginn der Aktion 2007 wurden bereits mehr als 2.000 Wünsche erfüllt.

Organisiert wird auch die 15. Auflage dieser besonderen Adventsaktion von der Magdeburger Kinderbeauftragen Katrin Thäger. Sie betont: „Die Corona-Pandemie hat die Jüngsten unserer Stadt besonders hart getroffen. Täglich haben Kinder und Jugendliche mit den Einschränkungen der Pandemie zu kämpfen. Der ‚Wunschweihnachtsbaum‘ ist in diesem Jahr also besonders gefragt, um ihnen in dieser schweren Zeit eine Freude zu bereiten.“

Die Tanne im Foyer wird mit Wünschen von 120 Magdeburger Kindern und Jugendlichen aus dem Frauen- und Kinderschutzhaus des Rückenwind e.V. sowie Einrichtungen des Trägers „Die Brücke Magdeburg gGmbH“ geschmückt.

Die Aktion „Wunschweihnachtsbaum“ gibt es bereits seit 2007 und die Resonanz in den vergangenen Jahren war überwältigend. Innerhalb weniger Tage waren stets alle Wunschzettel abgenommen und die Geschenke kurz darauf abgegeben worden. So konnten in den vergangenen Jahren mit Unterstützung der Magdeburger Bürger*innen, Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sowie Stadträt*innen über 2.000 Wünsche erfüllt werden.

Eine Eisenbahn, eine Lichterkette, Gesellschaftsspiele oder ein Bastelkoffer – Kinderwünsche werden zu Weihnachten besonders konkret. Doch nicht immer ist es den Eltern aufgrund finanzieller Nöte möglich, die Wünsche ihrer Kinder zu erfüllen. Aus diesem Grund rief die Landeshauptstadt Magdeburg die Wunschweihnachtsbaum-Aktion ins Leben, damit auch Kindern, deren Eltern nicht so viel Geld haben, ihr ganz persönlicher Wunsch zum Weihnachtsfest erfüllt werden kann.

Die Wünsche warten nun darauf, „gepflückt“ zu werden. Die Besucher*innen des Rathauses können sich ab sofort einen oder auch mehrere Wunschzettel vom Baum nehmen. Um die Anonymität zu wahren, erhalten die Wunschzettel lediglich den Vornamen, das Alter des Kindes, den Weihnachtswunsch sowie eine Nummer, damit gewährleistet ist, dass jedes Geschenk auch das richtige Kind erreicht. Die Erfüllung des Wunsches sollte nicht mehr als 25 Euro kosten.

Das Geschenk ist dann bitte möglichst unverpackt bis zum 6. Dezember im Alten Rathaus bei der Kinderbeauftragten Katrin Thäger im Zimmer 0.51 oder am Empfang im Foyer abzugeben. Beim Betreten des Rathauses müssen ein Mund-Nasen-Schutz getragen und die Abstandsregeln beachtet werden.

Die Kinderbeauftragte wird die Geschenke rechtzeitig vor dem Weihnachtsabend an die beteiligten Einrichtungen übergeben.

