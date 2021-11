Landeshauptstadt Magdeburg – Trauzimmer 2.0: Heiraten in der Grünen Zitadelle

Über den grünen Dächern von Magdeburg.

Magdeburg (ST) – Die Grüne Zitadelle ist eines der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt. Zentral gelegen, individuell erbaut und bunt gestaltet, bietet dieses Wahrzeichen eine ganz besondere Atmosphäre. Seit dem 1. November gibt es nun wieder die Möglichkeit, sich dort das Ja-Wort zu geben. Interessierte können sich direkt in der Grünen Zitadelle von Magdeburg oder im Standesamt bezüglich Ablauf, Kosten und Modalität informieren.

Heiratswillige können sich in Magdeburg an einem ganz besonderen Ort das Ja-Wort geben: Die Eigentümerin der Grünen Zitadelle und die Stadtverwaltung haben sich zusammengefunden, ein Konzept ausgearbeitet und das Projekt „Trauzimmer 2.0“ angeschoben. Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper erklärte am 1. November das Magdeburger Wahrzeichen wieder zum offiziellen Trauzimmer der Landeshauptstadt.

Das Trauzimmer in der Grünen Zitadelle bietet Platz für 22 Hochzeitsgäste, besticht durch seine besondere Lage, einen Blick über die Dächer der Stadt, ein breites gastronomisches Angebot und einzigartige Übernachtungsmöglichkeiten. Aufgrund der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung ist die Gästezahl derzeit reduziert. Ausgewählte Hochzeitstermine und weitere Informationen können unter https://www.magdeburg.de/Start/Bürger-Stadt/Verwaltung-Service/BürgerService/index.php?NavID=37.199&ModID=9&object=tx%7c37.6876.1&FID=698.843.1 eingesehen werden.

Ansprechpartnerin

Grüne Zitadelle

Magdeburg GmbH

Katarina Petzold

E-Mail: katarina.petzold@gruene-zitadelle.de

Tel.: 0391/ 597 559 40

Kontaktdaten Standesamt

Standesamt Magdeburg

Humboldtstraße 11

39112 Magdeburg

E-Mail: ehe@std.magdeburg.de

Tel.: 0391/ 540 4231

Landeshauptstadt Magdeburg

Büro des Oberbürgermeisters

Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Alter Markt 6

39104 Magdeburg