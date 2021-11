Kolbermoor – Schwerer Übergriff auf eine Frau durch 17-jährigen Rumänen

KOLBERMOOR, LKR. ROSENHEIM (BY) – Am frühen Samstagmorgen, 20. November 2021, soll ein 17-jähriger Rumäne eine 37-jährige Frau angegriffen haben, versucht haben ihr die Hose auszuziehen sowie ihren Rucksack zu entreißen. Eine zu Hilfe eilende 52-Jährige soll der 17-Jährige schwer im Gesicht verletzt haben. Der Tatverdächtige konnte noch im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Die Kripo Rosenheim übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die weiteren Ermittlungen.

Am frühen Samstagmorgen soll ein 17-jähriger Rumäne aus Kolbermoor gegen 01.40 Uhr eine 37-jährige Frau im Bereich der Ganghofer Straße angegriffen, sie gewürgt sowie versucht haben, ihr die Hose herunterzuziehen. Die Frau setzte sich massiv zur Wehr, woraufhin der Tatverdächtige und sein Begleiter die Flucht ergriffen. Eine unbeteiligte 52-jährige Anwohnerin wurde auf die Situation aufmerksam und kam der jungen Frau zu Hilfe. Der 17-jährige Tatverdächtige und sein Begleiter kehrten kurz darauf zum Tatort zurück. Der 17-Jährige habe sich dabei als Polizeibeamter ausgegeben und habe zudem versucht, den Rucksack der 37-Jährigen an sich zu reißen, was die 52-jährige Anwohnerin verhinderte. Daraufhin habe der 17-Jährige der 52-jährigen Frau so massiv ins Gesicht geschlagen, dass diese schwerste Gesichtsverletzungen erlitt.

Der männliche Begleiter des 17-jährigen Tatverdächtigen war nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht an den Tathandlungen beteiligt. Der Tatverdächtige und sein Begleiter flüchteten anschließend zu Fuß in zunächst unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige konnte aber wenig später im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Die 52-jährige Frau musste nach medizinischer Erstversorgung vor Ort aufgrund der komplexen und schwerwiegenden Gesichtsverletzungen in eine Spezialklinik nach München verbracht und operiert werden. Die 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, wurde der 17-jährige Tatverdächtige am Sonntag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den jugendlichen Täter jedoch keinen Untersuchungshaftbefehl erließ. Gegen den Tatverdächtigen wird vom zuständigen Fachkommissariat 1 der Kripo Rosenheim wegen versuchter Vergewaltigung, versuchten schweren Raubes sowie schwerer Körperverletzung ermittelt.

Bayrische Polizei