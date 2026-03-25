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Landeshauptstadt Saarbrücken führt ab April Beherbergungssteuer ein

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Landeshauptstadt Saarbrücken führt ab April Beherbergungssteuer ein – Ab Mittwoch, 1. April, wird die Landeshauptstadt Saarbrücken eine Beherbergungssteuer einführen.

Mit dieser Steuer sollen Nutzerinnen und Nutzer der touristischen Infrastruktur an den Kosten, die für die Landeshauptstadt Saarbrücken entstehen, beteiligt werden.

Die neue Beherbergungssteuer beträgt 3,5 Prozent des Übernachtungspreises einschließlich der Mehrwertsteuer und ist von den Gästen zu entrichten. Für die Einbehaltung und Abführung der Steuer sind die Betreiberinnen und Betreiber der Beherbergungsbetriebe verantwortlich. Die Steuerpflicht umfasst dabei alle entgeltlichen Übernachtungen im Stadtgebiet, was neben klassischen Hotels, Gasthöfen und Pensionen beispielsweise auch Privatunterkünfte auf Portalen wie Airbnb, Ferienwohnungen oder Campingplätze einschließt.

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Entscheidend für die Erhebung ist das Datum der tatsächlichen Übernachtung, unabhängig vom Buchungszeitpunkt. Die Veranlagung erfolgt halbjährlich. Für den ersten Zeitraum von Mittwoch, 1. April, bis Dienstag, 30. Juni 2026, ist die Steuererklärung somit bis spätestens Mittwoch, 15. Juli 2026, beim Stadtsteueramt einzureichen.

Die vollständige Beherbergungssteuersatzung sowie alle notwendigen Formulare und weitere Informationen stehen auf der Website der Landeshauptstadt Saarbrücken unter www.saarbruecken.de/beherbergungssteuer zur Verfügung.

Saarbrücken hat sich in den vergangenen Jahren zu einem bedeutenden städtetouristischen Ziel in der grenzüberschreitenden Großregion entwickelt und verzeichnet kontinuierlich wachsende Gästeübernachtungen. Im Jahr 2025 wurde mit 760.384 Übernachtungen ein deutliches Plus von rund 35 Prozent gegenüber dem Vor-Pandemie-Jahr 2019 erreicht.

Von einem starken Tourismusstandort profitiert nicht nur die lokale Wirtschaft. Vielfältige Events und eine entsprechende Infrastruktur wirken sich auch positiv auf die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger aus.

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Zu der positiven touristischen Weiterentwicklung tragen verschiedene Faktoren bei. Dazu zählen Marketingmaßnahmen der Landeshauptstadt wie etwa die Kampagne #VisitSaarbruecken, aber auch städtebauliche Projekte und private Investitionen in die Saarbrücker Hotellandschaft. Bereits heute investiert die Landeshauptstadt erhebliche Mittel in den Tourismus, um die Attraktivität des Standortes für Gäste sowie Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen zu sichern.

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Text: Landeshauptstadt Saarbrücken

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