Weihnachtsgarten im Deutsch-Französischen Garten Saarbrücken vom 29. November bis 1. Dezember

Weihnachtsgarten im Deutsch-Französischen Garten Saarbrücken – Zu Beginn der Adventszeit lädt die Landeshauptstadt Saarbrücken am ersten Adventswochenende von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember, in den Deutsch-Französischen Garten (DFG) zum Weihnachtsgarten ein.

Oberbürgermeister Uwe Conradt eröffnet die Veranstaltung offiziell am Freitag, 29. November, 19.30 Uhr, an der Konzertmuschel. Die Stände sind an diesem Tag bereits ab 13 Uhr geöffnet.

OB Conradt: „Mit dem Weihnachtsgarten im DFG haben wir eine einzigartige Veranstaltung geschaffen. Der weihnachtlich beleuchtete DFG, die vielen liebevoll gestalteten Stände und tollen Programmideen machen den Weihnachtsgarten zu einem echten Highlight der Weihnachtsstadt Saarbrücken, zu dem wir wieder zehntausende Besucherinnen und Besucher erwarten. Ein großes Dankeschön an alle, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beitragen.“

Mehr als 160 Stände mit Waren und Speisen – Deutschmühlenweiher neu dekoriert

Zwischen Südmulde und Nordeingang werden mehr als 160 Stände aufgebaut. Besucherinnen und Besucher können dort nach originellen Weihnachtsgeschenken suchen, sich bei Punsch, Glühwein und Kakao aufwärmen und Kostproben des umfangreichen kulinarischen Angebots genießen.

In diesem Jahr wird der Deutschmühlenweiher neu dekoriert. Dazu gehört auch ein acht Meter breiter Adventskranz auf dem Wasser, der während der gesamten Weihnachtszeit zu sehen sein wird. An jedem Adventswochenende wird eine neue Kerze entzündet.

Weihnachtliches Musikprogramm

An unterschiedlichen Plätzen im DFG können sich die Gäste des Weihnachtsgartens auch musikalisch aufs Fest einstimmen. Mit dem Projekt „Tuba Christmas“ des Verbands Saarländischer Musikvereine zeigen zum Beispiel am Freitagabend, 29. November, 19 Uhr, Tubisten aus dem ganzen Saarland in der Konzertmuschel, was das Instrument des Jahres 2024 kann.

Gospelsongs gibt es am Samstag, 30. November, ebenfalls um 19 Uhr an der Konzertmuschel zu hören, und am Sonntag, 1. Dezember, 18 Uhr, tritt dort der Musikzug Dudweiler mit seinem Weihnachtskonzert auf.

Auf der „Sparkassen Wasserbühne“ auf dem Deutschmühlenweiher werden an allen drei Tagen weihnachtliche Stücke gespielt und gesungen – von Posaunenklang bis zum Gesang von Shantychören. Im RADIO SALÜ Christmas-Express steht wieder Weihnachtskaraoke auf dem Programm.

Märchenhaft kostümierte Stelzenkünstlerinnen und -künstler werden auf dem Gelände unterwegs sein und zusätzlichen Lichterglanz in den DFG zaubern. Die Weihnachtselfen der „Funky Monkeys“ zeigen Akrobatikkunststücke und Tanzeinlagen.

Kinderprogramm: Weihnachtliches Basteln und lebende Krippe

Für Kinder ist ein vielfältiges Programm vorbereitet. Sie dürfen sich unter anderem auf gemeinsames Singen mit „Singglöckchen“ und Tanzen mit der Tanzschule Bootz-Ohlmann in der Konzertmuschel freuen.

Im Bereich des Bachlaufs können die kleinen Gäste in der Energie SaarLorLux-Nikolausstube ein Foto mit dem Nikolaus machen. Nebenan bieten die Freunde des DFG und Unicef weihnachtliches Basteln mit Tannenzapfen an. Bei der „Reise in die Wichtelwelt“ dürfen die Kleinen in die magische Welt der Weihnachtswichtel eintauchen. Auch die lebende Krippe mit den Tieren aus der Weihnachtsgeschichte wird wieder aufgebaut.

Nebenan im großen Zirkuszelt lädt der Zirkus Frankordi am Samstag, 29. November, 14.15 Uhr, und am Sonntag, 30. November, 15.45 Uhr, zu Zirkusvorstellungen ein. Am Samstagnachmittag finden im Zelt zwei Erlebnislesungen in Einfacher Sprache zu „Abie Alba“, dem Weihnachtsbäumchen, statt.

Am Ostufer des Deutschmühlenweihers können Besucherinnen und Besucher erneut durch den „Weihnachtswald der Stadtwerke“ flanieren. Dieses Jahr haben Saarbrücker Kindereinrichtungen 40 Weihnachtsbäume geschmückt.

Mittelalterweihnacht in der Südmulde

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr verwandelt sich die Südmulde auch diesmal in eine weihnachtliche Mittelalterwelt. Besucherinnen und Besucher können sich dort Handwerk aus vergangenen Zeiten anschauen, dem Motto angepasste Speisen und Getränke verkosten und mittelalterliche Lagerstätten erkunden. In der Falknerei sind Eulen und Falken zu bestaunen. Gaukler, mittelalterliche Tänzerinnen, Tänzer und Zauberer mischen sich in der Mittelalterwelt unters Volk.

Öffnungszeiten

Der Weihnachtsgarten ist freitags von 13 bis 22 Uhr, samstags von 10 bis 22 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Kostenlose Shuttlebusse und ÖPNV nutzen

Die Landeshauptstadt bietet für Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsgartens auch dieses Jahr wieder einen kostenlosen Busshuttle an. Vier Linien bringen die Gäste aus verschiedenen Richtungen im Stadtgebiet zu der Veranstaltung. Außerdem ist der DFG mit mehreren Buslinien erreichbar.

Da es im direkten Umfeld des DFG vergleichsweise wenige Parkplätze gibt, werden Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsgartens gebeten, den ÖPNV oder den angebotenen Shuttle-Service zu nutzen und das Auto stehen zu lassen, um Staus im direkten Umfeld der Veranstaltung zu vermeiden. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Shuttlebusse planmäßig fahren und einen Beitrag zur entspannten Anreise zum Weihnachtsgarten leisten. An den Starthaltestellen der Shuttlebusse gibt es jeweils zahlreiche Parkmöglichkeiten.

Weitere Informationen sind online unter www.saarbruecken.de/weihnachtsgarten_anreise und unter www.saarbahn.de/weihnachtsgarten zu finden.

Infos zur Verkehrssituation

Um den Verkehr im direkten Umfeld des DFG zu entzerren, wird die Straße „Deutschmühlental“ von der Kreuzung Gersweilerstraße bis zur Kreuzung Metzer Straße von Freitag, 29. November, 16 Uhr, bis Sonntagabend, 1. Dezember, zur Einbahnstraße. Eine Anfahrt mit dem Pkw zum Nordeingang des DFG von der Metzer Straße aus ist somit nicht möglich.

Von Freitag, 29. November, 16 Uhr, bis Sonntagabend, 1. Dezember, wird außerdem die Autobahnabfahrt „Messegelände“ gesperrt. Shuttle- und Linienbusse sind während der Veranstaltungszeiten aber weiterhin berechtigt, dort abzufahren.

Die Parkplätze am Nordeingang des DFG entlang der Straße „Deutschmühlental“ bleiben während der Veranstaltung für den Besucherverkehr gesperrt.

Flyer und Website mit gesamtem Programm

Alle Programmpunkte sind im Flyer zum Weihnachtsgarten aufgeführt, der auch einen Lageplan enthält. Der Flyer liegt in zweisprachiger Ausführung (deutsch/französisch) in der Kulturinfo am St. Johanner Markt, an der Infotheke im Rathaus St. Johann sowie auch während der Veranstaltung vor Ort aus.

Unter www.saarbruecken.de/weihnachtsgarten steht das Programm ebenfalls zum Download bereit. Auf der Website finden Interessierte unter anderem eine Übersicht über alle Stände und das Warenangebot sowie Informationen zur Anreise.

Der Weihnachtsgarten wird präsentiert von der Sparkasse Saarbrücken. Weitere Partner der Veranstaltung sind Energie SaarLorLux, RADIO SALÜ, Saarland-Sporttoto, die Saarland-Spielbank GmbH, die Stadtwerke Saarbrücken, die Tanzschule Bootz-Ohlmann und Victor’s Residenz Hotels.

Weitere Informationen gibt es unter www.saarbruecken.de/weihnachtsgarten oder telefonisch bei der Kulturinfo der Landeshauptstadt Saarbrücken unter der Telefonnummer +49 681 905-4901.

***

Text: i.A. Michaela Kakuk, Marketing und Kommunikation – Landeshauptstadt Saarbrücken – Der Oberbürgermeister