Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Sozialverband VdK: Klimaschutzprogramm muss sozial gerechter werden

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Buntes, Deutschland-News, Politik, Soziales und Leben, Thema Umwelt und Natur, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Klimaschutz-in-Deutschland-Klimawandel-CO2-Ausstoß-Emissionen-Erderwärmung-Energiewende-Weltklima

Sozialverband VdK: Klimaschutzprogramm muss sozial gerechter werdenMaßnahmen reichen nicht aus – Die Bundesregierung hat heute das neue Klimaschutzprogramm vorgestellt. Dazu sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele:

„Die Maßnahmen reichen nicht aus, um Haushalten mit kleinen und mittleren Einkommen den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen zu ermöglichen. Sie sind besonders stark von steigenden Energie- und Mobilitätskosten betroffen. Vor allem im Gebäude- und im Verkehrssektor bleibt die Bundesregierung viele Antworten schuldig und muss dringend nachbessern, damit das Programm sozial gerecht, barrierefrei und finanziell umsetzbar für alle Haushalte wird.“

Über den Sozialverband VdK

Der Sozialverband VdK ist mit über 2,3 Millionen Mitgliedern die größte sozialpolitische Interessenvertretung Deutschlands. Seit 75 Jahren kämpft er für soziale Gerechtigkeit, ein solidarisches Miteinander und Chancengerechtigkeit.

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Der VdK berät seine Mitglieder kompetent zum Sozialrecht und vertritt sie vor den Sozialgerichten. Die 13 Landesverbände sind mit ihren Geschäftsstellen bundesweit vor Ort präsent und organisieren Hilfe und Beratung für die Mitglieder.

***
Text: Sozialverband VdK Deutschland e.V.

Das könnte Sie auch interessieren ...

Martin Sichert/René Springer: Bundesregierung ruiniert Existenz von Millionen Familien

Sozialverband VdK: Sozialreformen müssen Menschen spürbar entlasten - Mehr Gerechtigkeit statt Einschnitte

Eisenacher Sommergewinn 2026: 15.000 Besucher beim 129. Festumzug

Sozialverband VdK: Sozialstaatsbündnis - 20 Millionen Stimmen fordern einen gerechten Sozialstaat

Weltfrauentag 2026: Geschichte, Bedeutung und Veranstaltungen in Deutschland

Sozialverband VdK Verena Bentele zum Frauentag: „Vorwurf der Lifestyle-Teilzeit ist respektlos“

Fehlender Wohnraum nach Frauenhausaufenthalt verschärft Platzmangel in Frauenhäusern

Der aufgeweichte Sicherheitsabstand: im Netz verstrickt - Wisst ihr, wem ihr eine Bühne schenkt?

Der Equal Pay Day – Schwerin setzt sich für einen gleichen Verdienst von Frauen und Männern ein

WDR Funkhausorchester: Irish Music

Alexander Schweitzer (SPD): „Hebammenbonus soll Berufsstart und Wiedereinstieg stärken“

Gemeinsame Initiative gegen häusliche Gewalt: Aufbau einer Täterberatungsstelle geplant

2 Jahre MethoThek: Stadtbibliothek Hannover lädt zum Netzwerktreffen ein

DÜRR: Leistungsbereitschaft willkommen heißen

Erhöhung der Mehrwertsteuer: Sozialverband VdK warnt vor Mehrwertsteuererhöhung: Politische Ideenlosigkeit

Vitamin D für Sportler – Leistung, Regeneration & Muskelfunktion

Schlagworte: #25.03.2026 #Aktuell #Bundesregierung #Energie- und Mobilitätskosten #Klimaschutz #Klimaschutzprogramm #Klimaschutzprogramm muss sozial gerechter werden #Nachrichten #News #Politik #Soziales #Sozialpolitik #Sozialverband VdK Deutschland e.V.

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com