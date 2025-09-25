Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Laternenfest 2025 im Großen Garten in Herrenhausen: mit Stelzenfiguren und Musikzügen durch den illuminierten Garten

Laternenfest 2025 im Großen Garten Hannover: mit Stelzenfiguren und Musikzügen durch den illuminierten Garten – Wenn die Tage kürzer werden, der Herbst die Bäume in bunte Farben kleidet und das Laub unter den Schuhen raschelt, verwandelt sich der Große Garten in Herrenhausen noch einmal in einen leuchtenden Festsaal. Am Sonntag, 26. Oktober, findet von 16.30 Uhr bis 19 Uhr das Laternenfest statt. Die Illumination und der Lichterglanz der Laternen schaffen eine besondere Atmosphäre.

Musikzüge und Stelzenfiguren sorgen für Musik und Unterhaltung für Groß und Klein. Mit dabei sind der Spielmannszug Eilvese, der Musikzug Schulenburg/Leine und der Spielmannszug der Südstädter Schützengesellschaft. Eigene Laternen und Snacks dürfen mitgebracht werden. Einlass ist von 16.30 Uhr bis 18 Uhr über das Milchtor (links neben dem Infopavillon), das Prinzentor und das Hardenbergsche Tor.

Der Vorverkauf startet am 1. Oktober 2025. Personen ab 18 Jahre zahlen sechs Euro. Kinder und Jugendliche von 1 bis 17 Jahre haben freien Eintritt, benötigen aber aufgrund der begrenzten Besucher*innenzahl ebenfalls ein Ticket. Aufgrund der großen Nachfrage und der limitierten Ticketanzahl wird darum gebeten, den Vorverkauf zu nutzen.

Vorverkaufsstellen für das Laternenfest 2025:

Ab diesem Jahr sind Tickets über den eigenen Laternenfest-Online-Shop erhältlich:
https://www.ticket-onlineshop.com/ols/laternenfest, sowie an der Kasse Großer Garten: Die Vorverkaufskasse ist geöffnet Montag bis Sonntag von 11 Uhr bis 16.30 Uhr.

Das Laternenfest ist eine Veranstaltung der Herrenhäuser Gärten.

***
Text: Hannover Stadt

