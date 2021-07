Erstellt in

Hannover (NI) – Illumination: Auch im August öffnen die Herrenhäuser Gärten für romantische Abendspaziergänge. An allen Wochenenden (Freitag bis Sonntag) erstrahlen sprudelnde Brunnen und Fontänen, imposante Figuren und dichte Hecken in effektvollem Licht. Dazu erklingt die „Wassermusik“ von Georg Friedrich Händel in einer Aufnahme der Hannoverschen Hofkapelle.

Einlass ist jeweils ab 20 Uhr, von 21 bis 22 Uhr wird der Garten illuminiert. Der Eintritt beträgt vier Euro, ermäßigt drei Euro, und ist für Kinder unter zwölf Jahren frei. Die Termine sind im Internet unter www.herrenhausen.de zu finden.

Termine

August 21 bis 22 Uhr (Einlass ab 20 Uhr)

So. 1.8.

Fr. 6.8.* Sa. 7.8.* So. 8.8.*

Fr. 13.8.* Sa. 14.8.* So. 15.8.

Fr. 20.8.* Sa. 21.8. So. 22.8.*

Fr. 27.8.* Sa. 28.8.* So. 29.8.*

September 20.30 bis 21.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr)

Fr. 3.9. Sa. 4.9. So. 5.9.

Fr. 10.9. Sa. 11.9. So. 12.9.

Fr. 17.9. Sa. 18.9. So. 19.9.

Fr. 24.9. Sa. 25.9. So. 26.9.

Oktober 19.30 bis 20.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr)

Fr. 1.10. Sa. 2.10. So. 3.10.

* Wenn Veranstaltungen im Großen Garten stattfinden, muss die Illumination bei reduziertem Eintritt „stumm“ bleiben.

Die Kasse schließt eine halbe Stunde vor dem Ende der Illumination.

Änderungen vorbehalten! Aktuelle Informationen: www.herrenhausen.de.

