Tag des Friedhofs in Stöcken – Friedhöfe: Mehr als Orte der ewigen Ruhe

Tag des Friedhofs in StöckenFriedhöfe: Mehr als Orte der ewigen Ruhe – Führungen laden dazu ein, Friedhöfe einmal anders zu entdecken.

Der Tag des Friedhofs in Stöcken am vergangenen Sonntag (21.9.) war mit über 350 Besucher*innen ein großer Erfolg – jetzt lädt der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün mit weiteren Aktionen dazu ein, die „letzten Ruhestätten“ auch als Orte der Begegnung und des Lebens wahrzunehmen. Das Friedhofsmuseum Seelhorst öffnet, außerdem locken kostenlose Führungen in mehreren Einrichtungen.

Interessierte haben am Volkstrauertag (16.11.) und am Totensonntag (23.11.) jeweils von 10 bis 16 Uhr die Gelegenheit, das Friedhofsmuseum auf dem Stadtfriedhof Seelhorst mit der Ausstellung zur Hannoverschen Friedhofs- und Bestattungskultur zu erkunden. Einige der Ausstellungsstücke des Friedhofsmuseums, das sich in einem ehemaligen Krematorium befindet, wurden auch beim Tag des Friedhofs gezeigt.

Zudem besteht in diesem Jahr noch einige Male die Gelegenheit, an kostenlosen Führungen über die Stadtfriedhöfe teilzunehmen:

  • 26.9., 15 Uhr, Stadtfriedhof Stöcken: Ein Friedhof als Spiegel gesellschaftlichen Wandels in der Großstadt
  • 10.10., 15.30 Uhr, Stadtfriedhof Ricklingen: Trauerort Friedhof – Wie wollen wir um unsere Toten trauern? (Räume der Stille)
  • 15.10., 15.30 Uhr, Stadtfriedhof Seelhorst: Sarg oder Urne? Wahlgrab oder Reihengrab? Anonym oder im Seelwald?
  • 24.10., 15 Uhr, Stadtfriedhof Stöcken: Grabstätten im Grünen
  • 26.10., 15 Uhr, Stadtfriedhof Ricklingen: Der Friedhof lebt! Lesung und Spaziergang rund um Natur und Tiere

Anmeldungen für die Führungen unter: um*****************@************dt.de. Weitere Informationen  unter www.hannover.de/gruenes-hannover und in der Broschüre „Grünes Hannover“.

Text: Hannover Stadt

