Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Licht für dich – Ein modernes Gedicht zum Totensonntag – für alle, die heute ein Tier vermissen

Erstellt durch  

Aktuell, Buntes, Deutschland-News, Gesellschaft, Hamburg, Religion, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Tierliebe & Tierschutz, Tiermagazin

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Licht-für-dich-Gedicht-Tiere-Tiertrauer-Totensonntag-2025-Erinnerungen

Licht für dichEin modernes Gedicht zum Totensonntagfür alle, die heute ein Tier vermissen:

Der Totensonntag ist ein Tag der Stille. Ein Tag, an dem viele Menschen einen Moment innehalten, eine Kerze entzünden und in Gedanken bei denen sind, die nicht mehr an ihrer Seite sind.
Für viele Tierbesitzer ist dieser Tag ein besonders emotionaler Moment. Denn wer ein Tier geliebt hat, weiß: Der Abschied tut genauso weh wie bei einem Menschen – manchmal sogar mehr, weil Tiere uns mit einer stillen, bedingungslosen Liebe begleiten.

Licht für dich

Heute ist ein Tag der Stille.
Ein Tag, an dem ich merke,
wie sehr du fehlst.
Wie sehr du immer noch da bist.

Man sagt, die Zeit heilt Wunden.
Aber manche Wunden
heilen nicht –
sie verändern nur ihre Form.
Aus Schmerz wird Erinnerung.
Aus Erinnerung wird Liebe.
Aus Liebe wird Licht.

Dein Platz ist leer,
doch dein Wesen bleibt.
In jedem Gedanken,
in jedem Lächeln,
in jedem Moment,
in dem ich kurz vergesse,
dass du nicht mehr neben mir läufst.

Am Totensonntag zünde ich eine Kerze an.
Nicht, weil du weg bist –
sondern weil du da warst.
Weil du mein Leben heller gemacht hast,
ohne ein einziges Wort.

Dieses Licht ist für dich.
Für das, was uns verbunden hat.
Für das, was bleibt.
Für dich,
mein Freund fürs Herz.

(Holger Korsten – Tierfriedhof.net)

Virtueller Tierfriedhof kostenlos Memory Garden

Wenn ein Tier geht, bleibt mehr als Stille

Der Totensonntag erinnert uns daran, wie zerbrechlich das Leben ist. Für Tierfreunde ist dieser Tag oft eine Reise durch Erinnerungen:
das leise Schnurren, die treue Pfote, der Blick voller Vertrauen, das freudige Wedeln an der Tür.
Viele Kerzen, die heute brennen, stehen deshalb nicht nur auf Gräbern von Menschen – sondern auch auf den Gedenkstellen für Tiere, die ein Leben bereichert haben. 👉 Eine dieser Gedenkstellen ist Tierfriedhof.net

Ein Tier hinterlässt keine Worte. Aber es hinterlässt Spuren im Herzen, die oft deutlicher sind als jede menschliche Geste. Und genau für diese unsichtbaren Spuren ist der Totensonntag ein Ort des Trostes. (hk)

Das könnte Sie auch interessieren ...

Gendern spaltet das Land - warum immer mehr Menschen genug davon haben

Weihnachtsmarkt Hannover 2025 in der Altstadt startet am Montag

Christina Baum (AfD): Impfschäden durch Corona-Impfstoffe endlich anerkennen

Bundesverfassungsgericht erklärt § 217 StGB für verfassungswidrig - Was das für die Sterbehilfe bedeutet

Selbstbestimmtes Sterben: Wie Deutschland über Sterbehilfe und assistierten Suizid diskutiert

Erster Nachtfrost: Mitternachtsbus in Hamburg bringt nachts heiße Getränke für obdachlose Menschen

Orange Day 2025 Rotenburg (Wümme) - Viele Aktionen und Veranstaltungen im Landkreis

Der Wortbruch-Kanzler: Welche Wahlversprechen Friedrich Merz nach der Wahl gebrochen hat

Gemeinsam gegen Einsamkeit in Ratingen - Stadt lädt zu Veranstaltung in der Stadthalle ein

Gesundheitsminister Philippi begrüßt Entscheidung des Bundestages zu Lachgas und K.O.-Tropfen

Habeck-Film JETZT. WOHIN.: 75.000 Euro Förderung - Vetternwirtschaft?

Weihnachtsmarkt Laubach 2025: Weihnachtszauber in Oberhessen

Magdeburger Weihnachtsmarkt findet nun doch statt - Sicherheitsstreit beigelegt

31-jähriger Syrer greift Passanten in Dresden an - Frau und Kleinkind verletzt

Gefühle verstehen - Heilung ermöglichen: Ankerland-Filmcafé zeigt „Alles steht Kopf“

Messerverbotszonen Karneval Köln: Sicherheitskonzept oder schlechter Scherz?

Schlagworte: #23.11.2025 #Aktuell #Erinnerung an Tiere #Gedenktag #Gedenktext Tiere #Gedenktexte für Tiere #Haustier verstorben #Haustierliebe #hk #Kerzenritual #Licht für dich #Nachrichten #News #Tierfriedhof #Tiergedicht #Tiertrauer #Totensonntag #Totensonntag 2025 #Trauer um Tiere

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com