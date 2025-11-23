Licht für dich – Ein modernes Gedicht zum Totensonntag – für alle, die heute ein Tier vermissen:
Der Totensonntag ist ein Tag der Stille. Ein Tag, an dem viele Menschen einen Moment innehalten, eine Kerze entzünden und in Gedanken bei denen sind, die nicht mehr an ihrer Seite sind.
Für viele Tierbesitzer ist dieser Tag ein besonders emotionaler Moment. Denn wer ein Tier geliebt hat, weiß: Der Abschied tut genauso weh wie bei einem Menschen – manchmal sogar mehr, weil Tiere uns mit einer stillen, bedingungslosen Liebe begleiten.
Licht für dich
Heute ist ein Tag der Stille.
Ein Tag, an dem ich merke,
wie sehr du fehlst.
Wie sehr du immer noch da bist.
Man sagt, die Zeit heilt Wunden.
Aber manche Wunden
heilen nicht –
sie verändern nur ihre Form.
Aus Schmerz wird Erinnerung.
Aus Erinnerung wird Liebe.
Aus Liebe wird Licht.
Dein Platz ist leer,
doch dein Wesen bleibt.
In jedem Gedanken,
in jedem Lächeln,
in jedem Moment,
in dem ich kurz vergesse,
dass du nicht mehr neben mir läufst.
Am Totensonntag zünde ich eine Kerze an.
Nicht, weil du weg bist –
sondern weil du da warst.
Weil du mein Leben heller gemacht hast,
ohne ein einziges Wort.
Dieses Licht ist für dich.
Für das, was uns verbunden hat.
Für das, was bleibt.
Für dich,
mein Freund fürs Herz.
(Holger Korsten – Tierfriedhof.net)
Wenn ein Tier geht, bleibt mehr als Stille
Der Totensonntag erinnert uns daran, wie zerbrechlich das Leben ist. Für Tierfreunde ist dieser Tag oft eine Reise durch Erinnerungen:
das leise Schnurren, die treue Pfote, der Blick voller Vertrauen, das freudige Wedeln an der Tür.
Viele Kerzen, die heute brennen, stehen deshalb nicht nur auf Gräbern von Menschen – sondern auch auf den Gedenkstellen für Tiere, die ein Leben bereichert haben. 👉 Eine dieser Gedenkstellen ist Tierfriedhof.net
Ein Tier hinterlässt keine Worte. Aber es hinterlässt Spuren im Herzen, die oft deutlicher sind als jede menschliche Geste. Und genau für diese unsichtbaren Spuren ist der Totensonntag ein Ort des Trostes. (hk)