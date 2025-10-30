Ich werde auf dich warten – Eine Botschaft voller Liebe von einem Hund an seinen Menschen 🕊️ Die folgenden Zeilen stammen von Holger Korsten von tierfriedhof.net und wurden freundlicherweise für das Mittelrhein Tageblatt bereitgestellt. Es ist eine zutiefst berührende Geschichte über die unzertrennliche Bindung zwischen Mensch und Tier – eine Botschaft voller Liebe, Trost und Hoffnung aus dem Tierhimmel.
Ich werde auf dich warten
Ich weiß, dass du heute weinst.
Dass dein Herz schmerzt, weil ich nicht mehr an deiner Seite bin.
Doch bitte – schau nicht auf den Platz neben dir und sieh nur die Leere.
Schau stattdessen in dein Herz, denn dort bin ich – für immer.
Ich erinnere mich an unsere Spaziergänge im Regen, an dein Lachen, wenn ich voller Freude durch die Pfützen sprang. Ich erinnere mich an die Abende auf dem Sofa, wenn du deine Hand auf mein Fell gelegt hast und ich gespürt habe, dass alles gut ist.
Du warst mein Zuhause. Mein sicherer Ort. Mein ganzes Leben.
Und als meine Zeit gekommen war, als mein Körper müde wurde und die Schmerzen stärker wurden, da hast du mich gehalten. Du hast mich begleitet, so wie du es immer getan hast. Ich habe gespürt, dass du da bist, bis zu meinem letzten Atemzug.
Ich bin in deinen Armen eingeschlafen – und mit deinem Duft in meinem Herzen aufgewacht… hier, an einem Ort voller Licht und Wärme.
Hier gibt es keine Schmerzen. Keine Angst. Nur Liebe. Und ich sehe dich – jeden Tag.
Wenn du an mich denkst, wenn du mein Foto betrachtest oder meinen Namen leise flüsterst, dann bin ich da. Ich streife um dich herum wie eine sanfte Brise, lege meine Pfote in dein Herz und flüstere: „Ich bin hier. Du bist nicht allein.“
Manchmal, wenn du das Gefühl hast, mich ganz nah zu spüren, dann bin ich wirklich da.
Ich laufe neben dir, wenn du durch den Wald gehst. Ich liege zu deinen Füßen, wenn du still dasitzt und weinst. Ich wache über dich in der Nacht, so wie du einst über mich gewacht hast.
Bitte glaube mir – wir werden uns wiedersehen.
Ich weiß nicht, wann. Aber ich weiß, dass dieser Tag kommen wird.
Und wenn du dann durch das Tor aus Licht gehst, werde ich dort stehen – mit wedelndem Schwanz und leuchtenden Augen. Ich werde springen vor Freude, so wie früher, und dich begrüßen, als wäre keine Zeit vergangen.
Bis dahin bleibe ich hier, irgendwo zwischen deinen Erinnerungen und dem Himmel,
und flüstere immer wieder denselben Satz, voller Liebe und Geduld:
Ich werde auf dich warten. 🐾 (hk)
***
Bild & Text: Holger Korsten, tierfriedhof.net