LPI-NDH: Autofahrer bei Frontalkollision auf B247 schwer verletzt

Höngeda (ots) – Der 37-jährige Fahrer eines Kleintransporters befuhr am Mittwoch, gegen 21.40 Uhr, die Bundesstraße 247 in Höngeda in Fahrtrichtung Seebach.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Audi eines 49-Jährigen. Der Fahrer des Audi kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Fahrer und Beifahrer im Kleintransporter blieben unverletzt.

Die B 247 war bis etwa 23.15 Uhr voll gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.