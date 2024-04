POL-STD: Spielhallenüberfall in Stade, Altländer Straße – Polizei sucht Zeugen

Posted in

Stade (ots) – In der vergangenen Nacht gegen Mittnacht hat ein bisher unbekannter, maskierter Täter eine Spielhalle in der Altländer Straße in Stade betreten und den dort zur der Zeit allein anwesenden 22-jährigen Mitarbeiter aus Stade bedroht.

Der Räuber forderte den jungen Mann auf, ihm das Geld auszuhändigen. Der Täter öffnete diverse Schubladen und Schränke. Der Versuch, den Tresor zu öffnen, scheiterte anschließend aber und der Unbekannte konnte schließlich mit einer geringen Menge Bargeld aus einer Kaffeekasse als Beute die Flucht antreten.

Das Opfer blieb bis auf einen Schrecken unverletzt.

Der Räuber konnte wie folgt beschrieben werden: – Männlich – Ca. 180 cm groß und athletisch – Ca. 30 Jahre alt – Südosteuropäische Erscheinung – Trug zur Tatzeit blaue Jeans, weiße Sneaker, eine schwarze Daunenjacke und hatte schwarze Tücher vor dem Mund und über dem Kopf

Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise eine verdächtige Person beobachtet haben, die mit dem Überfall in Verbindung stehen könnte oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.