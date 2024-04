POL-DEL: Verkehrsunfall Landkreis Wesermarsch mit einer schwer und zwei leicht verletzten Personen in Butjadingen

Posted in

Verkehrsunfall Landkreis Wesermarsch / Delmenhorst (ots) – Am Mittwoch, 17. April 2024, gegen 15:15 Uhr, ereignete sich auf der Burhaver Straße ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Eine 34-jährige Frau aus Butjadingen befuhr mit ihrem Pkw-Ford die Burhaver Straße von Burhave in Richtung Waddens. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Frau mit ihrem PKW in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie zunächst mit dem Fahrzeugheck eines Pkw-Smart, der von einem 34-jährigen Mann aus Butjadingen gelenkt wurde. Anschließend stieß sie frontal mit einem Pkw-Mercedes zusammen. Sowohl der Ford, als auch der Mercedes, kamen im Anschluss in einem Graben zum Stehen.

Die Fahrerin des Ford wurde schwer verletzt, sie musst mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der Smart-Fahrer blieb unverletzt, die beiden Insassen des Mercedes, zwei 49 und 42 Jahre alte Frauen aus Nordenham, wurden leicht verletzt. Die Frauen wurden mit einem Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden wurde auf circa 28.500 Euro geschätzt. Die beteiligten Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Burhaver Straße für circa eineinhalb Stunden gesperrt.