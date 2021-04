Ludwigshafen – Am 11.04.2021 um kurz vor 4 Uhr wurden im Brunnenweg in Ruchheim drei Personen gemeldet, die versuchen würden, Kleider aus einem Kleidercontainer zu entwenden.

Zwei flüchtige Täter konnten durch einen Diensthundeführer in einem Gebüsch in der Nähe gestellt werden. Die gaben an, dass ihr Kumpane sich aktuell IN dem genannten Container auf befinden würde. Dort konnte der 24-jährige Mann in einer misslichen Lage angetroffen werden.

Der Mann hatte es offenbar durch die Klappe des Containers geschafft ins Innere zu gelangen, kam jedoch aus eigenen Kräften nicht mehr heraus. Letztendlich befreite ihn die Feuerwehr aus der Klemme. Die drei Männer erhielten eine Strafanzeige.

Polizeipräsidium Rheinpfalz