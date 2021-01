Zahlreiche Gegenstände warten im Fundbüro auf ihre rechtmäßigen Besitzer.

Lübeck (SH) – Unter den im Laufe des Monats Dezember2020 beim städtischen Fundbüro der Meldestelle abgegebenen Fundsachen befinden sich unter anderem Ringe und Armbanduhren sowie Armbänder. Des Weiteren wurden Fahrräder, Geldbörsen, diverse Bekleidungsgegenstände, Taschen zum Teil mit Inhalt und Rucksäcke mit Inhalt abgegeben. Und auch Airpods, Bluetooth-Box oder Handys befinden sich unter den Fundstücken.

Die rechtmäßigen Besitzer werden gebeten, sich per E-Mail an fundbuero@luebeck.de oder telefonisch unter der Rufnummer (0451) 115 im Fundbüro des Ordnungsamtes zu melden. Nach vorheriger Terminabstimmung können dann die Fundsachen in der Königstraße 55, abgeholt werden.

Bei Gegenständen, die in Stadtverkehr-Bussen verloren gegangen sind, wird gebeten Kontakt zum Fundbüro der Stadtverkehr Lübeck GmbH im Service-Center am ZOB unter der Rufnummer (0451) 888 – 2828 aufzunehmen.

***

Stadt Lübeck