Erstellt in

Lüneburg (NI) – Am Freitag gegen 11:35 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in einem Baumarkt Bei der Keulahütte einen Mann wie dieser drei Werkzeuge in seine Hosentaschen steckte.

Nach dem Passieren der Kassenzone sprach der Ladendetektiv den Dieb an. Im Büro zog der Dieb plötzlich ein Messer, bedrohte damit einen weiteren Mitarbeiter des Baumarktes und flüchtete.

Die Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen dauern noch an.

Polizeiinspektion Lüneburg