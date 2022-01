Magdeburg – Verkehr-Aktuell 05.01.2022: Abschnitt der Turmschanzenstraße wird voll gesperrt

Arbeiten für die neue Pylonbrücke.

Magdeburg (ST) – Ab kommendem Montag, den 10. Januar 2022, ist die Turmschanzenstraße zwischen Brückstraße und Am Cracauer Tor voll gesperrt. Grund sind die Bauarbeiten am Ersatzneubau Strombrückenzug. In dem Bereich der Turmschanzenstraße wird die neue Pylonbrücke bzw. deren östliches Widerlager an die neue Verkehrsanlage Heumarkt anbinden, d. h. die Zuwegung wird es so künftig nicht mehr geben.

Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt für den Kfz-Verkehr in Richtung Cracau über die Brückstraße, die Berliner Chausee und die Friedrich-Ebert-Straße bzw. andersherum aus Richtung Cracau kommend in die Innenstadt. Mit der Freigabe der neuen Verkehrsanlage Heumarkt für die Straßenbahn am 24.12.2021 ist die Linie 4 wieder in Betrieb. Aufgrund der noch laufenden Arbeiten an der Verkehrsanlage werden in dem Bereich nur die Haltstellen Arenen und Mehringstraße bedient.

Landeshauptstadt Magdeburg

Büro des Oberbürgermeisters

Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Alter Markt 6

39104 Magdeburg