Mainz – Ämter und Einrichtungen im Brückenturm und in der Rheingoldhalle sind wegen Anpassungen der IT-Systeme am 15. Januar 2020 ab 13.00 Uhr nicht mehr erreichbar

Mainz – (ekö) Ämter und Einrichtungen Landeshauptstadt Mainz im Brückenturm und in der Rheingoldhalle sind wegen Anpassungen der IT-Systeme am 15. Januar 2020 ab 13.00 Uhr nicht mehr erreichbar.

Nach dem Auszug der städtischen Ämter aus dem Rathaus sind umfassende Anpassungen der IT-System notwendig geworden. Die Anpassungen werden am Mittwoch, 15.Januar 2020 vorgenommen.

Aufgrund dessen werden die an das IT-System des Rathauses angeschlossenen Standorte Rheingoldhalle und Brückenturm ab 13:00 Uhr für Bürgerinnen und Bürger wie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der anderen städtischen Einrichtungen nicht mehr erreichbar sein. Ab Donnerstag, 16. Januar 2020, sind dann alle wieder ‚am Netz‘.

Zu den Einschränkungen im Einzelnen:

Brückenturm

Telefonieren und E-Mail-Verkehr mit dem im Brückentum befindlichen Amt für Wirtschaft und Liegenschaften und der dort ansässigen GVG-Grundstücksverwaltungsgesellschaft ist am 15. Januar 2020 ab 13.00 Uhr nicht mehr möglich.

Der Zutritt zum Amt für Wirtschaft und Liegenschaften sowie zur GVG ist ebenfalls digital gesteuert und somit sind persönliche Besuche und Vorsprachen in der genannten Zeit nicht möglich.

Die Touristikzentrale Mainz ist aufgrund einer eigenen Telefonanlage telefonisch erreichbar, jedoch nicht per E-Mail.

Rheingoldhalle

E-Mail-Verkehr mit dem Congress Center Mainz (CCM) ist nicht möglich, das Telefonieren hingegen ist nicht betroffen: Aufgrund einer eigenen Telefonanlage ist das CCM während der Umstellung telefonisch erreichbar.

