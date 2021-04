Mainz – (rap) Auch mit Abstand blinken die Sterne der Satire auf dem „Walk of Fame des Kabaretts“ ohne Unterlass. Dank einer Aktion des Deutschen Kabarettarchivs in Mainz sind nun die Sterneinhaber:innen draußen vor Ort auch noch zu hören und zu sehen. Möglich machen das zwei Stahl-Täfelchen mit QR-Code am zentralen Stern in der Mitte des Romano-Guardini-Platzes, der sich zwischen dem Forumtheater unterhaus und dem Deutschen Kabarettarchiv im Proviantmagazin befindet.

Einfach das Mobiltelefon zücken, den QR-Code scannen, eine/n der 80 „Sterne“-Träger:innen auf der Internetseite des Kabarettarchivs auswählen und lauschen oder die Infos dazu nachlesen. „Die digitale Erweiterung unseres ‚Walk of Fame des Kabaretts‘ ist eine wunderbare Möglichkeit, Kultur auch trotz Beschränkungen in der Corona-Krise kostenfrei, unkompliziert und gefahrlos draußen genießen zu können“, lobt Kulturdezernentin Marianne Grosse das Projekt.

Das Deutsche Kabarettarchiv erinnert mit den im Platz eingelassenen „Sternen der Satire“ an herausragende Persönlichkeiten, die das Genre Kabarett ganz entscheidend geprägt oder an der Kabarettgeschichte mitgewirkt haben. Und dies seit Gründung des ersten Kabaretts Chat Noir in Paris 1881.

Noch ein Tipp: Möchte man den gehörten Stern auch schnell finden, hilft eine Karte auf Google Maps dabei.

