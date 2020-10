Mannheim – Herbstferienprojekte beim Jugendhaus Waldpforte

„Wir machen Zirkus“ – Herbstferienprojekt im Jugendhaus Waldpforte.

Mannheim (BW) – In den Herbstferien findet vom 26. bis 30.Oktober im und um das Jugendhaus Waldpforte, ein Herbstferienprojekt für Kinder ab sechs Jahren statt. Von Montag bis Donnerstag werden jeweils von 10 bis 16 Uhr mit echten Artist*innen verschiedene Zirkusnummern einstudiert. In den Mittagspausen gibt es ein kräftigendes Mittagessen für die angehenden Akrobat*innen und Clowns.

Die Teilnahmekosten betragen 25 Euro inklusive Mittagessen.

Am Freitag, 30. Oktober, zeigen die jungen Artisti*innen um 14 und um 16 Uhr im Zirkuszelt auf dem Freigelände des Jugendhauses Waldpforte in zwei Vorstellungen, was sie gelernt haben.

Alle Aktivitäten finden unter Beachtung eines offiziellen Hygienekonzepts statt. Eine schriftliche Voranmeldung ist dringend bis zum 23.Oktober persönlich im Jugendhaus Waldpforte erforderlich.

Abenteuer in Bewegung – neue Kletteranlage entsteht auf dem Abenteuerspielplatz Waldpforte

Bei einem Ferienprojekt bauen die Kinder und Jugendlichen vom Abenteuerspielplatz Waldpforte, Waldpforte 65, in den Herbstferien zusammen mit den Fachleuten Mirko Klein und Kai Seip eine erweiterbare Kletteranlage der besonderen Art. Die Kinder können selbst mithelfen und gestalten.

Die neue Kletteranlage wird am Freitag, 30. Oktober, 14 Uhr, auf dem Abenteuerspielplatz feierlich eingeweiht.

Das Jugendhaus und der Abenteuerspielplatz Waldpforte sind eine Einrichtung der Abteilung Jugendförderung im Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim.



***

Stadt Mannheim