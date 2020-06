Mannheim – „Mache Dich und Dein Bike fit“ – Fahrradrallye auf dem Abenteuerspielplatz Waldpforte

Erstellt in

Mannheim (BW) – Die jährliche Abenteuer-Fahrradrallye „Mache Dich und Dein Bike fit!“ findet am Samstag, den 4. Juli, von 14 bis 18 Uhr, auf dem Abenteuerspielplatz Waldpforte, Waldpforte 65, statt.

Für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren besteht die Möglichkeit, auf einem aufregenden und abenteuerlichen Geländefahrradparcours gegeneinander um lukrative Preise um die Wette zu fahren. Die Fahrradrallye ist unter anderem Teil der Agenda Aktion der Stadt Mannheim. Teilnehmer*innen der Agenda Aktion sollten also ihre Stempelkarte mitbringen.

Für die Teilnahme an der Fahrradrallye werden ein eigenes verkehrssicheres Fahrrad und ein Fahrradhelm benötigt. Um vorherige Anmeldung per E-Mail an asp.waldpforte@mannheim.de wird gebeten.

Die teilnehmenden Kinder erhalten ein Lunchpaket mit Mineralwasser und Gebäck. Für die Begleitpersonen gibt es einen Verkauf von kühlen Getränken und abgepackten Snacks. Um die Hygieneschutzbestimmungen gewährleisten zu können, darf jedes Kind lediglich zwei Begleitpersonen mitbringen; davon muss eine Person mindestens 18 Jahre alt sein.

Nähere Informationen können per Telefon unter 0621-751611 oder per E-Mail an asp.waldpforte@mannheim.de erfragt werden.

