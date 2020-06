Dresden – Stadtentwicklung: Mieter ziehen in ersten Wohnungsneubau der städtischen WiD

Dresden (SN) – Stadtentwicklung: Die städtische Wohnungsbaugesellschaft WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG hat ihr erstes Mehrfamilienhaus mit 22 bezahlbaren Wohnungen für über 70 Bewohner an der Ulmenstraße in Leuben fertiggestellt. Jetzt ziehen die ersten Mieter ein.

Als „historischen Meilenstein“ würdigte Sozialbürgermeisterin und WiD-Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Kristin Klaudia Kaufmann den ersten kommunalen Wohnungsneubau seit der Friedlichen Revolution: „Hier finden Menschen mit Wohnberechtigungsschein mehr als nur ein Dach über dem Kopf – sie finden hier ein neues, bezahlbares Zuhause und ein Quartier zum Wohlfühlen.

Das neue Gebäude fügt sich harmonisch ins Wohnumfeld ein“, hob die Bürgermeisterin hervor und dankte allen, die zur Wiederaufnahme des sozialen Wohnungsbaus in Dresden beigetragen haben: „Bund, Land, Stadt und WiD haben hier bewiesen, dass sie hervorragend zusammenarbeiten. Dieses Engagement wollen wir gemeinsam fortsetzen.“ Finanziert wird das Projekt aus Fördermitteln der „Richtlinie gebundener Mietwohnraum“ des Freistaates Sachsen, ergänzt durch Kapitalmarktdarlehen. Das Grundstück war zuvor städtisches Eigentum.

„Wir sind mit der Bauausführung sehr zufrieden. Alle Gewerke haben ihr Bestes gegeben“, freut sich Steffen Jäckel, Geschäftsführer der WiD, und dankt den am Bau beteiligten Firmen. „Lag unser Fokus bislang auf dem Bauen, beginnt jetzt mit der Betreuung unserer Mieter eine neue Phase für die WiD“, so Jäckel weiter. Die neue Hausgemeinschaft ist vielfältig.

Vom Singlehaushalt bis zur sechsköpfigen Familie ist alles vertreten. Das ergibt sich aus den verschiedenen Wohnungstypen im Gebäude und soll zu einer guten Durchmischung und einer intakten Hausgemeinschaft beitragen. Eines haben alle gemeinsam: Sie verfügen über einen gültigen Wohnberechtigungsschein, Typ gMW, der Voraussetzung zur Anmietung einer mit Fördergeldern errichteten Wohnung ist.

Baustart für das erste Wohngebäude der WiD an der Ulmenstraße war am 19. September 2018, ein Jahr nach Gründung des Unternehmens. Die Richtkrone wurde am 3. Juni 2019 aufgezogen. Aktuell plant und baut die WiD an 15 weiteren Standorten. Auf zehn Baustellen sind die Bauarbeiten bereits im Gange. Das WiD-Projekt am Nickerner Weg wird als nächstes fertig. Die ersten Mieter im Haus A ziehen dort zum 1. Juli 2020 ein.

Weitere Informationen zur WiD und zur Ulmenstraße finden Sie auf www.wid-dresden.de.

____________________________________

Landeshauptstadt Dresden

Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll