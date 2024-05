Exklusive Ein- und Ausblicke: Mondscheinführung auf Burg Gutenfels

Bornich, Mai 2024. Unter der Schirmherrschaft der Loreley-Touristik GmbH kann die ansonsten für die Öffentlichkeit nicht zugängliche Burg Gutenfels in Kaub im Rahmen einer exklusiven „Mondscheinführung“ geleitet von Ute Grassmann besichtigt werden.

Die Führung findet an bestimmten Terminen von Juli bis Oktober statt und ist gepaart mit einer Weinprobe, bei der vier verschiedene erstklassige Weinen aus der Region vorgestellt werden. Die Verkostung findet unter der Leitung von Friedel Becker an vier unterschiedlichen Orten innerhalb des Burggeländes statt – teilweise in den historischen Gemäuern, teilweise unter freiem Himmel im Laternen- und Mondlicht.

Die Gäste dürfen sich auf einmalige Ausblicke, seltene Einblicke und unvergessliche Augenblicke in der im Jahre 1200 von den Bolanden erbauten außergewöhnlichen Burg im UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal einstellen, deren historisches Flair bei den jüngsten Renovierungen beibehalten wurde und die so in altem Charme und neuem Glanz erstrahlt. An einigen der Termine werden sogar Loreley Katharina, Weinprinz Gero oder Weinkönigin Julia zugegen sein. Daten, Preise und weitere Informationen finden sich auf der Website der Loreley Touristik GmbH.

***

Text: Loreley Touristik GmbH