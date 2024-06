Loreley Touristik GmbH: „Rheinsteig Erleben“: neue Route im Wanderparadies Mittelrheintal.

Bornich, Juni 2024. Die Loreley Touristik GmbH nimmt eine neue geführte Wanderung für aktive Naturfreund:innen in ihr Programm auf: Auf der Tour „Rheinsteig Erleben“ können die Gäste die Schönheit des Mittelrheintals selbst erkunden. Die geführte Wanderung startet am Bahnhof in Kestert und führt in etwa 7 Stunden über 16 Kilometer und 641 Höhenmeter über den berühmten Rheinsteig.

Für ausreichend Pausen ist gesorgt: Vorgesehen sind ein Vesperstopp an einem attraktiven Aussichtspunkt, eine gemeinsame Mittagspause im Gasthaus Erholung in Nochern und ein Abschluss mit Weinprobe im Weingut Leonhard in St. Goarshausen, bevor es gemeinsam mit dem Zug nach Kestert zurück geht.

Der erste Termin ist am Samstag, den 20. Juli, ab 9 Uhr. Die Kosten inklusive Vesper und Weinprobe liegen bei 27 Euro pro Person.

Weitere Informationen über die Veranstaltungen finden sich auf der Website der Loreley Touristik GmbH.

Wandern rund um die Loreley: ein Erlebnis für alle (Sinne)

Das sagenumwobene Mittelrheintal zwischen Rüdesheim, Bingen und Koblenz ist ein Wanderparadies – für Aktivurlauber: innen, Familien und Menschen, die sich dem Genusswandern verschrieben haben. Hier locken nicht nur gut ausgebaute Wanderwege, sondern auch traumhaft schöne Ausblicke mit tollen Fotomotiven, einschließlich besonderer Highlights wie dem Loreley-Plateau und der zahlreichen Burgen, welche die Routen säumen – wie die erhabene Gipfelburg Marksburg oder die im Wasser auf einer Felseninsel thronende Burg Pfalzgrafenstein.

Zahlreiche Themenwege, unter anderem zum Wandern mit Eseln oder im Mondschein mit exklusiver Besichtigung von Burg Gutenfels, bieten sagenhafte Ausblicke und nebenbei tolle Möglichkeiten zur Einkehr. Der Rundwanderweg Langhalsweg etwa wurde als einer von insgesamt 15 Wanderwegen in der Rubrik Tagestouren für die Wahl sogar zu „Deutschlands Schönstem Wanderweg 2024“ nominiert. Mit ihrem Angebot an geführten Touren möchte die Loreley Touristik GmbH, zuständig für die touristische Vermarktung der Verbandsgemeinde Loreley, den Gästen aus nah und fern die Schönheiten der Region näherbringen.

***

Text: Loreley Touristik GmbH