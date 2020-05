München – Verstärkerbusse bei der S-Bahn München – Verstärkung wegen Corona: Ab Montag zusätzliche Busse auf den Außenästen der Münchner S-Bahn im Einsatz

Ab Montag, 4. Mai, verstärken 54 Busse die Außenäste – Fahrpläne an konkreten Bedarf vor Ort angepasst -Verkehrsministerin Schreyer: „Die Gesundheit der Fahrgäste und des Personals stehen für uns an erster Stelle!“

München / Bayern – Mehr Angebot für mehr Abstand: Insgesamt 54 Regionalbusse stehen ab Montag bereit, damit alle Fahrgäste auf den Außenästen der Münchner S-Bahn weiter entsprechend der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie unterwegs sein können. Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer: „Jeder, der auf Bus oder Bahn angewiesen ist, soll gesund und mit einem guten Gefühl fahren. Es war klar, dass nach und nach wieder mehr Geschäfte öffnen und auch viele Schüler wieder in die Schule gehen. Deswegen haben wir vorausschauend die Verstärkerbusse organisiert. So schaffen wir an den Außenästen ein effektives Angebot und schützen gleichzeitig die Gesundheit von Fahrgästen und Personal.“

Die Busse, die vom Freistaat in Zusammenarbeit mit der S-Bahn München und dem Regionalverkehr Oberbayern (RVO) geplant wurden, fahren parallel zur S-Bahn von Bahnhof zu Bahnhof – angepasst an den jeweiligen Bedarf. Ministerin Schreyer: „In Freising ist zum Beispiel wegen der Industriebetriebe schon ab der Endhaltestelle viel los. Deswegen stehen dort auch zusätzliche Busse in Richtung Neufahrn, Lohhof und Unterschleißheim bereit. Bei der S7 fahren die Busse dafür nur zwischen Wolfratshausen und Solln sowie Neuperlachs Süd und Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Wir verstärken außerdem gezielt die Zeiten am Tag, in denen besonders viele Menschen mit der S-Bahn unterwegs sind. Die Entwicklung haben wir gut im Blick.“

Verstärkt werden die Außenäste der S-Bahn in den folgenden Bereichen:

S1 zwischen Feldmoching und Freising

S2 zwischen Karlsfeld und Dachau, Dachau und Markt Indersdorf, Dachau und Petershausen sowie Markt Indersdorf und Altomünster bzw. Berg am Laim und Markt Schwaben sowie Markt Schwaben und Erding

S3 zwischen Giesing und Holzkirchen bzw. Pasing und Maisach

S4 zwischen Pasing und Buchenau

S6 zwischen Trudering und Ebersberg

S7 zwischen Neuperlach Süd und Höhenkirchen-Siegertsbrunn bzw. München-Solln und Wolfratshausen

S8 zwischen Harthaus und Neugilching

Die genauen Fahrpläne der Verstärkerbusse finden Sie im Anhang dieser Pressemitteilung. Außerdem sind sie online abrufbar unter https://www.s-bahn-muenchen.de/s_muenchen/view/fahrplan/zusatzverkehre.shtml

In den Bussen und an den Haltestellen gilt, wie im gesamten ÖPNV, die Maskenpflicht. Alle Fahrgäste müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Dazu zählen neben den so genannten „Community-Masken“ auch Schals oder Tücher. Ministerin Schreyer: „Der beste Schutz vor Ansteckung ist und bleibt ein ausreichender Abstand voneinander. Deswegen steuern wir das Angebot so, dass es möglichst überall genügend Platz gibt.“ Fahrgäste können von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 089 / 2192-3020 oder per E-Mail unter enge-im-nahverkehr@stmb.bayern.de zu volle Züge oder Busse melden.

