Mutterstadt – Verkehrsunfall mit Flucht uf dem Parkplatz eines Auktionshauses an der Fohlenweide – Hinweise gesucht

Erstellt in

Mutterstadt – Bereits am Freitag, 06.03.2020, in der Zeit von 13.45 Uhr – 17.10 Uhr beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer auf dem Parkplatz eines Auktionshauses an der Fohlenweide vermutlich beim Ein- oder Ausparken eine geparkte graue Mercedes B-Klasse und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem Mercedes entstand hinten links ein Schaden von ca. 500,- EUR durch Lackabrieb an Stoßfänger, Reifen und C-Säule hinten links.

Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Polizeidirektion Ludwigshafen