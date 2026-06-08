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Nacht der Museen in Hannover ein voller Erfolg

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Nacht der Museen in Hannover ein voller Erfolg – Das vielfältige Programm der Nacht der Museen 2026 mit Führungen, Workshops, Präsentationen, Aus- und Einblicken, Musik und vielem mehr für Groß und Klein hat erneut die Menschen in der Stadt in Bewegung gebracht. Insgesamt zählten die beteiligten 24 Häuser, die in diesem Jahr mit dem Projekt „Stimmen der Stadt“ erstmals von den KunstFestSpielen Herrenhausen verstärkt wurden, rund 26.000 Besuche. Rund 7.200 Eintrittskarten wurden verkauft, etwa 2.000 mehr als im Vorjahr.

Die Museumsnacht wird vom Kulturbüro organisiert. Die teilnehmenden Häuser sind:
Architektenkammer Niedersachsen/Lavesstiftung, feinkunst e.V., GAF Galerie für Fotografie, Galerie Drees, Galerie Koch, Handwerksform, Hannover Kiosk, Kestner Gesellschaft, Kino im Künstlerhaus, KunstFestSpiele Herrenhausen, Kunstraum Friesenstraße, Kunstverein Hannover, Landesmuseum Hannover, Museum August Kestner, Museum für Textile Kunst, Museum Schloss Herrenhausen, Pelikan TintenTurm, Rosebusch Verlassenschaften, Sprengel Museum Hannover, Städtische Galerie KUBUS, Villa Seligmann, Wilhelm Busch – Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst, WOK-Küchenmuseum, ZeitZentrum Zivilcourage und Schauspiel Hannover.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ Hannover

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Text: Hannover Stadt

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