Weihnachtsmarkt Hannover 2025 in der Altstadt startet am Montag

Weihnachtsmarkt Hannover 2025 in der Altstadt startet am Montag – Viele Menschen freuen sich in jedem Jahr auf diesen Moment: Am kommenden Montag (24. November) eröffnen Oberbürgermeister Belit Onay und Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes den diesjährigen traditionellen Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt. Um 16 Uhr geben sie mit dem Einschalten der Baumbeleuchtung vor der Marktkirche das offizielle Startsignal für das 29-tägige Event. Der Weihnachtsmarkt ist bis zum 22. Dezember täglich bis 21 Uhr geöffnet, ab Dienstag (25. November) jeweils ab 11 Uhr.

Der diesjährige Weihnachtsmarkt steht wieder unter dem Motto „hannoverzaubert“, dieser Slogan schmückt auch die Plakatmotive.

Rund um die Marktkirche und bis zum Platz der Weltausstellung werden an 125 weihnachtlich geschmückten Ständen unter anderem Holzspielsachen, kunstgewerbliche Artikel, Keramik und Haushaltswaren angeboten. Glasbläser*innen, Anbieter*innen von Ausstech- und Backformen sowie Kerzenmacher*innen zeigen ihr handwerkliches Geschick. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt und zwar mit einer Auswahl an weihnachtlicher Speisen, Getränken und Süßigkeiten.

Insgesamt wird der traditionelle Markt wie auch im Vorjahr 188 Standeinheiten haben, aufgeteilt in die Bereiche traditioneller Markt (125 Einheiten), finnisches Dorf (6 Einheiten), Wunschbrunnenwald (2) und historischer Markt (45). Hinzu kommen Karussells (3) sowie Angebote von Anlieger*innen.

„Die Vorfreude auf den diesjährigen Weihnachtsmarkt ist zurecht groß. Es gibt wieder ein tolles Bühnenprogramm und auch für Kinder gibt es jeden Tage etwas zu entdecken. Das Beste aber ist: dieses Jahr ist der Weihnachtsmarkt drei Tage länger als im Vorjahr! Genügend Zeit also, um das kulinarische Angebot zu genießen und schöne Geschenkideen zu entdecken.“ freut sich Wirtschafts- und Umweltdezernentin Anja Ritschel.

Aus den fast 270 bewertungsfähigen Bewerbungen wurden für den traditionellen Markt rund um die Marktkirche 125 Stände ausgesucht:

Das finnische Dorf

Das große Kota (Zelt) wird wieder der Hingucker im finnischen Dorf auf dem Ballhof und um ein zweites Zelt erweitert. Es gibt Handwerkskunst und Spezialitäten und auch erneut Flammenlachs am offenen Feuer zubereitet.

Der Wunschbrunnenwald

Zwei Forsthütten laden zum Verweilen und Genießen.

Das historische Dorf

rings um das historische Museum bis in den Bereich des Hohen Ufers:

  • Mit Gauklern und Ständen aus dem Mittelalter geht’s zurück in die Vergangenheit „Hannovers“
  • Großzügige Flächenaufteilung aufgrund des großen Besucherinteresses der letzten Jahre.
  • Kurzweilige Auftritte auf der ganzen Veranstaltungsfläche (Walkacts) – eine Bühne
  • Aktionen für Kinder und die ganze Familie runden das Programm ab. Kinder können u. a. Armbrust – und Bogenschießen, Axtwerfen u.v.m.
  • Tägliche Feuershow um 18 und 20 Uhr und an allen Tagen Musik, Gaukelei und Showprogramm.
  • “ Ritter und Knechte“ Festspiele wird es genauso geben und auch die Piraten entern wieder das historische Dorf.
Der Weihnachtsbaum an der Marktkirche

  • ist eine Nordmanntanne und wiegt 3,2 Tonnen
  • kommt aus dem Sauerland
  • ist 19 Meter hoch
  • hat insgesamt rund 3.000 Glühlampen
  • Streckenlänge der Lichterketten: 1,5 km
  • Standdauer bis zu den Heiligen Drei Königen am 6.1.2026

Programm

Das Programm im Einzelnen:

  • Highlight zur Eröffnung: La Finesse und im Anschluss die Violin Guys
  • Chor der Regionsversammlung der Region Hannover am 16.12.
  • Chor der Ratsversammlung der Stadt Hannover am 18.12.
  • Kindertage am 30.11., 7.12, 14.12 und 21.12 ab 16:30 Uhr auf der Bühne, „Bastle dein Weihnachtsgeschenk!“ Dazu Walking Acts und den Liedern von Thommi Baake.
Kostenlose Aktionen für Kinder und Familien:

die Märchenerzählerin (täglich 15:30 und 16:30 Uhr)

das Kaspertheater (täglich 16, 17 und 18 Uhr)

täglich um 17:30 Uhr kommt der Weihnachtsmann

 

die Weihnachtsbäckerei (täglich von 11 bis circa 19 Uhr) Kostenbeitrag von 3 Euro

3 Karussells für Groß & Klein (mitfahrende Erwachsene erwünscht!)

Eine halbe Stunde vor Veranstaltungsschluss ist die Nachtwacht unterwegs und „läutet“ den Feierabend ein.

Sicherheitskonzept Weihnachtsmarkt Hannover 2025

Um einen entspannten und vergnüglichen Besuch zu ermöglichen steht natürlich die Sicherheit der Besucher*innen im Fokus. In enger Abstimmung zwischen Landeshauptstadt Hannover und der Polizeidirektion (PD) Hannover sowie der Feuerwehr ist im Vorfeld der Veranstaltung ein Sicherheitskonzept erarbeitet worden.

Polizeidirektor Bernd Kirschning, Einsatzleiter für Besondere Dienste bei der Polizeiinspektion Hannover: „Unser oberstes Ziel als Polizei ist es, den Besucherinnen und Besuchern des Weihnachtsmarktes ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig legen wir großen Wert darauf, für alle ansprechbar zu sein. Ob im Rahmen von Fußstreifen in der Fußgängerzone oder in der mobilen Wache in der Altstadt – unsere Einsatzkräfte werden verstärkt und sichtbar präsent sein, um Risiken frühzeitig zu erkennen, potenzielle Gefahren entschieden zu bekämpfen und so maßgeblich zu einer entspannten und friedvollen Vorweihnachtszeit beizutragen.“

„Wir Alle legen größten Wert auf einen sicheren und entspannten Weihnachtsmarkt. Daher haben wir in bewährter Weise mit Polizei und Feuerwehr das Sicherheitskonzept entwickelt und abgestimmt.“ stellt Anja Ritschel fest. Ein besonderer Fokus wurde auf das Thema Zufahrtsschutz gelegt und entsprechende Maßnahmen hierfür umgesetzt. Für die zertifizierten Sperren wurden rund 500.000 Euro veranschlagt. „Dadurch ergeben sich gewisse Einschränkungen für den Kfz-Verkehr. Ich bin aber sicher, dass Alle Verständnis dafür haben und sich freuen, unbeschwert das Weihnachtsmarktfeeling zu genießen.“

Zusätzlich zu der bisher geschlossenen Schmiedestraße wird auch die Karmarschstraße und die Osterstraße nur beschränkt befahrbar sein.

Für die verschiedensten außergewöhnlichen Situationen – von bestimmten Wetterereignissen über Stromausfall und vermisste Personen bis zu Bombendrohungen – ist ein entsprechender Maßnahmenkatalog vorbereitet. Beispielsweise gibt es genaue Absprachen für die Flächenaufteilung hinsichtlich von Einsatzkräften, sind Flucht- und Rettungswege eingeplant und mit Feuerwehr und Polizei abgestimmt, werden Notstromversorgung und Ersatzbeleuchtung vorgehalten, wird ein Sicherheits- und Ordnungsdienst im Veranstaltungsbereich präsent sein und ist auch eine Beschallungsanlage für Durchsagen in Notfällen installiert. Zudem gibt es in eventuellen Risikosituationen einen engen Austausch mit Polizei und Feuerwehr.

In den zurückliegenden Jahren haben jeweils rund 1,8 Millionen Besucher*innen den hannoverschen Weihnachtsmarkt besucht, diese Zahl wird auch 2025 Jahr erwartet.

Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt sowie zum Programm auf der Bühne an der Marktkirche bietet in Kürze die Seite www.hannover.de/weihnachtsmarkt.

Hinweis zum Bauernmarkt:

Während der Zeit des Weihnachtsmarktes findet der Bauernmarkt vom Hanns-Lilje–Platz auf dem Hannah-Ahrendt-Platz statt.

***
Text: Hannover Stadt

