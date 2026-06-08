150.000 Besucher feiern Sachsen-Anhalt-Tag in Bernburg (Saale) – Rund 150.000 Besucher waren zu Gast beim 24. Sachsen-Anhalt-Tag. Von Freitag bis Sonntag wurde in Bernburg (Saale) gefeiert. Höhepunkte waren neben vielen Konzerten und Showprogrammen der traditionelle Festumzug am Sonntag, an dem nahezu 4000 Akteurinnen und Akteure aus allen Regionen Sachsen-Anhalts mitgewirkt haben, ein gemeinsames Konzert von über 200 Spielleuten aus acht Spielmanns- und Fanfarenzügen am Sonntag und die große Lichterfahrt mit mehr als 30 Booten auf der Saale am Samstag.
Ministerpräsident Sven Schulze zog eine positive Bilanz: „Bernburg kann Sachsen-Anhalt-Tag! Das Fest hat eindrucksvoll gezeigt, wie vielfältig, engagiert und lebenswert unser Land ist. Tausende Menschen haben an diesem Wochenende gemeinsam gefeiert. Sachsen-Anhalt hat sich von seiner besten Seite gezeigt. Die vielen Besucherinnen und Besucher, die großartige Stimmung und das beeindruckende Engagement haben deutlich gemacht, was unser Land ausmacht: Zusammenhalt, Vielfalt und Lebensfreude. Mein herzlicher Dank gilt der Stadt Bernburg (Saale), den zahlreichen Ehrenamtlichen sowie allen Beteiligten, die dieses Landesfest mit großem Einsatz zu einem Erfolg gemacht haben.“
Oberbürgermeisterin Dr. Silvia Ristow zeigte sich ebenfalls erfreut über die Resonanz: „Überall in der Stadt herrschte eine fröhliche und friedliche Stimmung. Bernburg (Saale) hat sich als weltoffene und gastfreundliche Stadt präsentiert. Mein Dank gilt allen Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Sponsoren, Mitarbeitenden der Verwaltung sowie den Sicherheits- und Rettungskräften, einfach allen, die zu einem reibungslosen Ablauf beigetragen haben. Und den vielen Menschen, die das Fest mit großer Freundlichkeit besucht haben.“
An den vergangenen drei Tagen bot das Landesfest ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Kultur, regionalen Präsentationen und Mitmachangeboten. Auf mehreren Bühnen traten Künstlerinnen und Künstler aus Sachsen-Anhalt und darüber hinaus auf. Die Themenstraßen und Präsentationsflächen zeigten die Vielfalt des Landes. Herz des Landesfestes waren wieder einmal die fünf Regionaldörfer.
Auch aus Sicht der Sicherheitsbehörden verlief das Landesfest ohne größere Zwischenfälle. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer sorgten gemeinsam für einen sicheren und geordneten Verlauf der Veranstaltung.
Hintergrund zum Sachsen-Anhalt-Tag
Der Sachsen-Anhalt-Tag ist das größte Fest des Landes Sachsen-Anhalt und wird seit 1996 ausgerichtet. Bernburg (Saale) war zum zweiten Mal Ausrichter des Landesfestes. 1996 fand hier das erste Landesfest überhaupt statt.
***
Text: Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt