Neue Köhlbrandbrücke Hamburg: So spektakulär soll das neue Milliardenprojekt aussehen – Hamburg hat heute im Rathaus offiziell die Pläne für die neue Köhlbrandbrücke vorgestellt. Mit dem Neubau soll eines der bekanntesten Wahrzeichen der Hansestadt ersetzt werden. Die neue Brücke wird nicht nur deutlich höher und moderner, sondern soll auch die Zukunft des Hamburger Hafens langfristig sichern.
Die heutige Köhlbrandbrücke prägt seit 1974 das Stadtbild der Hafenmetropole. Doch die steigenden Anforderungen des internationalen Schiffsverkehrs machen einen Neubau notwendig. Vor allem die immer größeren Containerfrachter benötigen künftig deutlich mehr Durchfahrtshöhe.
Neue Köhlbrandbrücke wird deutlich höher
Nach den jetzt vorgestellten Planungen soll die neue Köhlbrandbrücke mehr als 70 Meter Durchfahrtshöhe bieten. Damit wäre sie rund 20 Meter höher als die bestehende Brücke.
Die neue Konstruktion entsteht erneut als markante Schrägseilbrücke. Optisch orientiert sich der Siegerentwurf bewusst am bisherigen Wahrzeichen Hamburgs, wirkt dabei jedoch moderner, schlanker und futuristischer.
Durch die größere Höhe müssen auch die Zufahrtsrampen wesentlich länger gebaut werden. Insgesamt soll das neue Bauwerk eine Länge von rund fünf Kilometern erreichen.
Siegerentwurf setzte sich gegen mehrere Konzepte durch
Der jetzt vorgestellte Entwurf für die neue Köhlbrandbrücke wurde im Rahmen eines mehrstufigen Wettbewerbs ausgewählt. Insgesamt hatten sieben verschiedene Planungsteams ihre Konzepte für das Milliardenprojekt eingereicht.
Am Ende überzeugte eine Arbeitsgemeinschaft aus mehreren renommierten Ingenieur- und Architekturbüros die Jury einstimmig mit ihrem Entwurf. An der Entscheidung beteiligt waren neben Fachleuten und Experten auch Vertreter der Bürgerschaftsfraktionen.
Besonders gelobt wurden offenbar die moderne Architektur, die markante Linienführung sowie die Verbindung aus Funktionalität und Wahrzeichencharakter. Die neue Köhlbrandbrücke soll damit nicht nur den Hafenverkehr der Zukunft sichern, sondern gleichzeitig ein neues architektonisches Symbol für Hamburg werden.
Milliardenprojekt für den Hamburger Hafen
Die neue Köhlbrandbrücke zählt zu den größten Infrastrukturprojekten Deutschlands. Aktuell werden die Kosten auf rund 4,4 bis 5,3 Milliarden Euro geschätzt.
Die Bedeutung des Projekts reicht weit über Hamburg hinaus. Der Hafen gilt als einer der wichtigsten Wirtschaftsmotoren Deutschlands. Ohne eine moderne und leistungsfähige Querung könnten große Schiffe den Hafen künftig nur eingeschränkt erreichen.
Die bestehende Köhlbrandbrücke bleibt zunächst weiterhin in Betrieb. Erst nach Fertigstellung des Neubaus soll die alte Brücke schrittweise zurückgebaut werden.
Fertigstellung der neuen Köhlbrandbrücke bereits Ende der 2030er Jahre geplant
Bis die neue Köhlbrandbrücke tatsächlich für den Verkehr freigegeben wird, wird zwar noch einige Zeit vergehen, doch Hamburg hat den Zeitplan offenbar beschleunigt. Nach den heute vorgestellten Planungen soll die neue Brücke bereits Ende der 2030er Jahre fertiggestellt werden.
Damit könnte die neue Köhlbrandquerung früher in Betrieb gehen als ursprünglich erwartet. Zunächst stehen jedoch weiterhin umfangreiche Genehmigungs- und Planungsverfahren bevor, bevor in den 2030er Jahren der eigentliche Bau beginnt.
Neue Köhlbrandbrücke soll Wahrzeichen bleiben
Trotz aller Modernisierung wollen die Planer die charakteristische Silhouette der bisherigen Köhlbrandbrücke erhalten. Die neuen Visualisierungen zeigen eine elegante Konstruktion mit hohen Pylonen und einer futuristischen Linienführung.
Viele Hamburger verbinden mit der Köhlbrandbrücke nicht nur ein wichtiges Verkehrsprojekt, sondern auch ein emotionales Stück Heimat. Genau dieses Wahrzeichen soll mit der neuen Brücke in moderner Form weiterleben.
Die heute vorgestellten Bilder zeigen bereits eindrucksvoll, wie die neue Köhlbrandbrücke künftig den Hamburger Hafen prägen könnte. (hk)
Häufig gestellte Fragen
Die neue Köhlbrandbrücke wird gebaut, um den steigenden Anforderungen des internationalen Schiffsverkehrs gerecht zu werden und die Zukunft des Hamburger Hafens langfristig zu sichern.
Die neue Köhlbrandbrücke wird mehr als 70 Meter Durchfahrtshöhe haben, also rund 20 Meter höher als die bestehende Brücke.
Die neue Köhlbrandbrücke soll eine Gesamtlänge von rund fünf Kilometern erreichen.
Die Kosten für die neue Köhlbrandbrücke werden auf rund 4,4 bis 5,3 Milliarden Euro geschätzt.
Die Fertigstellung der neuen Köhlbrandbrücke ist für Ende der 2030er Jahre geplant.
Ja, die bestehende Köhlbrandbrücke bleibt zunächst in Betrieb und wird erst nach Fertigstellung des Neubaus schrittweise zurückgebaut.