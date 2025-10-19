Zukunftsentscheid Hamburg – Klimaneutral bis 2040 – Der reale Irrsinn – Am 12. Oktober 2025 haben die Hamburger Bürger in einem Volksentscheid entschieden – und sich dabei ins eigene Knie geschossen. Lesen Sie jetzt den Leitartikel von Holger Korsten.
Mit dem sogenannten „Zukunftsentscheid Hamburg“ stimmten rund 53,2 Prozent der Wähler dafür, dass die Hansestadt bereits bis 2040 klimaneutral werden soll.
Was als mutiges Zeichen gegen den Klimawandel verkauft wurde, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als ökonomischer Blindflug mit verheerenden Folgen – für Wirtschaft, Arbeitsplätze und vor allem für die Geldbeutel der Bürger.
Denn die Umsetzung dieser Klimapolitik wird jeden Einzelnen treffen: durch steigende Mieten, höhere Nebenkosten, teurere Energie, strengere Verkehrsbeschränkungen und den Verlust von Arbeitsplätzen.
Was hier als „Zukunft“ gefeiert wird, ist in Wahrheit ein gigantisches Umlageexperiment, bei dem die Zeche nicht die Politik zahlt, sondern die Menschen, die in dieser Stadt leben und arbeiten.
Ein Volksentscheid gegen den Verstand
Der Zukunftsentscheid Hamburg – Klimaneutral bis 2040 verkauft sich als Sieg der Zivilgesellschaft. In Wahrheit war es ein Triumph der Angst über den Verstand.
Viele Hamburger glaubten, sie würden „die Welt retten“. In Wirklichkeit haben sie dafür gestimmt, ihre eigene Stadt finanziell und wirtschaftlich zu ruinieren.
Die Entscheidung war emotional, moralisch aufgeladen – und wirtschaftlich fatal.
Hamburg hat sich nicht für die Zukunft entschieden, sondern gegen die eigene Lebensgrundlage.
Ein Blick auf die Abstimmungsergebnisse zeigt, wie tief die Spaltung wirklich geht:
In wohlhabenderen Bezirken wie Hamburg-Mitte (62,0 % Ja), Altona (60,2 %), Eimsbüttel (57,6 %) und Hamburg-Nord (58,3 %) stimmte eine deutliche Mehrheit zu.
Ganz anders in den bürgerlicheren oder einkommensschwächeren Gebieten: Wandsbek (42,2 % Ja), Bergedorf (40,7 %) und Harburg (46,0 %) lehnten den Zukunftsentscheid ab.
Diese Zahlen sprechen eine klare Sprache:
Je weiter entfernt vom Wohlstand, desto geringer die Zustimmung.
Der Zukunftsentscheid Hamburg – Klimaneutral bis 2040 war kein gemeinsames Signal der Stadt – er war ein Klima-Keil, der Hamburg gespalten hat.
Und das alles für eine klimatische Wirkung von exakt 0,0 Prozent!
Selbst wenn Hamburg über Nacht vollständig klimaneutral wäre – kein Auto mehr fährt, kein Heizkessel mehr läuft, kein Schiff mehr ausläuft – würde sich das Weltklima nicht um ein einziges Zehntelgrad verändern.
Wohnen wird unbezahlbar – Punkt.
Nicht „könnte“, nicht „vielleicht“ – Wohnen wird teurer. Und zwar massiv!
Der Gebäudesektor ist einer der größten CO₂-Verursacher, also steht er ganz oben auf der politischen Streichliste.
Das bedeutet: Hunderttausende Gebäude in Hamburg müssen saniert, Heizungen ausgetauscht, Dächer neu gedämmt und Fenster ersetzt werden – ein Mammutprojekt, das Milliarden verschlingen wird.
Allein für eine durchschnittliche 70-Quadratmeter-Wohnung mit Gasheizung liegen die geschätzten Sanierungskosten zwischen 30.000 und 60.000 Euro pro Einheit. Diese Summen werden natürlich auf die Mieten umgelegt – und treffen damit genau die, die ohnehin schon kaum noch mithalten können.
„Sozial gerechte“ Umsetzung? Illusion.
Die Zeche zahlen jene, die ohnehin schon am Limit leben – Rentner, Familien, Geringverdiener.
Hamburg schafft sich mit dieser Entscheidung eine Zweiklassengesellschaft auf dem Wohnungsmarkt: Die, die sanieren können – und die, die gezwungen sein werden, ihre Heimat zu verlassen.
Für viele Hamburger wird das kein Klimaschutzprojekt, sondern ein finanzieller Albtraum. Die Politik spricht von „sozial gerechter Umsetzung“ – in Wahrheit bedeutet das nur: Der Steuerzahler zahlt doppelt – als Mieter und als Bürger.
Der Hafen – Hamburgs Herz im Klimakoma
Rund acht bis neun Millionen Container werden im Hamburger Hafen jährlich umgeschlagen. Diese logistische Leistung basiert auf Schweröl, Diesel und Hochleistungsmaschinen – und das wird auch 2040 so bleiben.
Segelschiffe? Märchen. Wasserstofftankstellen für Frachter? Jahrzehnte entfernt.
Ein einziger Containerriese verbrennt pro Tag bis zu 200 Tonnen Schweröl. Die Idee, den Hafen bis 2040 klimaneutral zu machen, ist nichts anderes als eine ökonomische Fantasieblase. Wenn man sie ernst nimmt, bleibt nur eines: drastische Einschränkungen des Hafenbetriebs.
Das würde Arbeitsplätze vernichten, Lieferketten unterbrechen und den Wirtschaftsstandort Hamburg zerstören.
Pendler – die Verlierer des grünen Experiments
Über 300.000 Menschen pendeln täglich nach Hamburg – aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen und dem Umland. Schon heute kämpfen sie sich durch Staus, verspätete Züge und überfüllte Bahnsteige.
Doch künftig sollen sie Tempo 30, Parkverbote und Fahrbeschränkungen als „Beitrag zum Klimaschutz“ hinnehmen.
Wer glaubt, das lasse sich durch Bahn und ÖPNV auffangen, hat die Realität nicht verstanden.
Der Hamburger Hauptbahnhof platzt längst aus allen Nähten – über 550.000 Reisende täglich, Züge im Minutentakt, Verspätungen im Stundenrhythmus. Das Netz ist marode, überlastet und personell am Limit.
Die Deutsche Bahn kämpft mit massivem Lokführermangel, Zugausfällen und technischen Störungen. Der Regionalanbieter Metronom hat seinen Fahrplan bereits zusammengestrichen, weil Werkstätten und Wartungsfirmen die kaputten Züge nicht mehr rechtzeitig instand setzen können.
Kurz gesagt: Das System ist längst am Anschlag – und soll nun auch noch Tausende zusätzliche Pendler aufnehmen? Das ist kein Plan – das ist Realitätsverweigerung.
Wer morgens zwischen 7 und 9 Uhr am Hamburger Hauptbahnhof steht, weiß, was das bedeutet: Menschenmassen, Chaos, Frust.
Schon jetzt bricht das Schienennetz regelmäßig zusammen, Züge fallen aus oder bleiben auf offener Strecke liegen.
Und genau darauf will man nun die Mobilität einer Millionenstadt aufbauen? Das ist grüner Irrsinn mit Ansage – der reale Irrsinn einer Politik, die Ideologie über Vernunft stellt.
Wenn Hamburg weiter auf ideologische Verkehrspolitik setzt, werden die Leidtragenden nicht die Politiker sein, sondern die Bürger, die jeden Tag pünktlich zur Arbeit wollen – und dafür künftig noch länger unterwegs sind.
Industrie und Mittelstand – die stillen Verlierer
Die Industrie ist das Rückgrat der Stadt – von der Hafenlogistik über Metallverarbeitung bis zur Lebensmittelproduktion.
Mit immer strengeren Auflagen, steigenden Energiekosten und unklaren Zukunftsperspektiven wird Hamburg für Investoren zum Risiko.
Schon jetzt warnen Verbände vor Abwanderung, Investitionsstopp und Arbeitsplatzverlusten.
Denn während andere Länder in Technologie und Innovation investieren, beschäftigt sich Hamburg mit Verboten und Selbstbeschränkung.
Klimaschutz darf kein Synonym für Standortvernichtung sein – genau das droht aber jetzt.
Deutschland verursacht rund 1,8 % der globalen CO₂-Emissionen, Hamburg daran nur einen winzigen Bruchteil.
Das bedeutet: Selbst wenn die gesamte Hansestadt ihre Emissionen auf null senkt, ändert das global – nichts.
Die Weltmeere steigen dadurch kein Millimeter weniger, das Eis in der Arktis schmilzt nicht langsamer, und in Indien, China oder den USA wird kein Kohlekraftwerk deshalb abgeschaltet.
Was sich ändert, sind einzig die Lebensbedingungen der Hamburger selbst: höhere Kosten, weniger Arbeitsplätze, mehr soziale Ungleichheit.
Wenn in wenigen Jahren die Mieten explodieren, Firmen abwandern und der Hafen schwächelt, wird niemand mehr von „Mut“ sprechen. Dann wird man sagen:
Hamburg hat sich mit offenen Augen selbst entkernt – ausgerechnet im Namen des Klimas.
Fazit zum Zukunftsentscheid Hamburg – Klimaneutral bis 2040: Gute Absicht, katastrophale Folgen
Klimaschutz ist notwendig. Aber dieser Weg ist Wahnsinn.
Wer die Welt retten will, indem er die eigene Stadt opfert, hat das Prinzip Verantwortung nicht verstanden.
Der Zukunftsentscheid Hamburg ist kein Fortschritt – er ist ein ökonomisches Harakiri unter grünem Deckmantel.
Wenn Politik und Aktivismus verschmelzen, entsteht kein Fortschritt, sondern Chaos.
Was Hamburg nun erlebt, ist nicht der Beginn einer besseren Zukunft – sondern der Anfang eines teuren Erwachens.
Erlauben Sie mir noch einen kurzen Nachsatz/Hinweis: Wolfgang Kubicki hat sich diesem Thema in seiner neusten KUBICKI-Kolumne auch sehr kritisch, ja teilweise ironisch, angenommen, weil er „gewisse Dinge nur noch mit Spott ertragen kann“. Lesen Sie seine Kolumne „Wenn Angst den Verstand besiegt“ hier! (hk)
Quellen
-
Welt.de – Klimaneutral bis 2040: Hamburg stimmt für Zukunftsentscheid
-
TAZ.de – Gutachten zu Hamburgs Klimazielen
-
MOPO.de – Gutachter warnen vor harten Einschnitten
-
OECD.org – Reaching climate neutrality for the Hamburg economy by 2040