Ratinger Tage der Nachhaltigkeit – Mitmachen: Einige Programmpunkte stehen schon fest – Ratingen. Auch im Jahr des Stadtjubiläums finden die „Ratinger Tage der Nachhaltigkeit“ statt. Unter dem Motto „750 Jahre Ratingen – Nachhaltig für morgen!“ laden die Aktionstage vom 10. bis 30. September wieder zum Mitmachen ein. Alle Ratingerinnen und Ratinger können am bunten Programm teilnehmen und auch selbst Aktionen durchführen. Veranstaltungen können ab sofort angemeldet werden.
Die „Ratinger Tage der Nachhaltigkeit“ werden vom Grünflächen- und Umweltamt koordiniert, die Veranstaltungen selbst führen die unterschiedlichen Akteuren der Stadtgesellschaft eigenständig durch. Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und Verwaltung beteiligen sich gleichermaßen an dem offenen Aktionsprogramm. „Wir wollen mit den jährlichen Aktionstagen informieren und eine Plattform bieten, das vielfältige Engagement in Ratingen für die Umsetzung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele auf kommunaler Ebene zu zeigen und zur Nachahmung anregen“, erläutert Prof. Dr. Bert Wagener, Umweltdezernent der Stadt Ratingen.
Einige Programmpunkte stehen bereits fest. So wird das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium einen Nachhaltigkeitsmarkt „Schatzkiste – fair.teilen“ auf die Beine stellen, und im Glaspavillon bei St. Peter und Paul zeigt die Gemeinde Heilig Geist die Ausstellung „Wohin gehst du Mensch?“ und bietet Produkte aus dem Fairen Handel an. An den Aktionstagen beteiligen sich ferner der Weltladen Lintorf, das Reparatur-Café des FORUM.Lotsenpunkt, die Ratinger Tafel mit einem Tag der Offenen Tür, die Firma Harry-Brot mit einer Werksführung mit Nachhaltigkeitsfokus oder der BUND mit einem Streuobstwiesenfest. Zudem wird es eine Kleidertauschparty und einen „Gesundheitscampus“ des TV Ratingen mit Vorträgen über Gesundheit und einen bewegten Alltag geben. Auch der „Calo Vorführbus der Rheinbahn“ ist vertreten. Und wer mag, kann beim Spaziergang mit dem Ratinger Klimaschutzmanagement und der Verbraucherzentrale wichtige Orte für den Ratinger Klimaschutz- und die Klimafolgenanpassung kennenlernen.
Beim „Dialogforum Ratinger Nachhaltigkeitsstrategie“ in der Stadthalle können sich die Besucher mit anderen interessierten Bürgerinnen und Bürgern austauschen und informieren. Besondere Kurse zu unterschiedlichen Nachhaltigkeitsthemen hat die VHS im Programm – so zum Beispiel die Veranstaltungsreihe „Ratingen nachhaltig(er) leben!“ mit dem Verein Ratingen.Nachhaltig. Ferner kann man bei geführten Stadtspaziergängen nachhaltige gastronomische Angebote und Einkaufsmöglichkeiten entdecken oder beim achtsamen Stadt- und Naturspaziergang kostbare und oft unscheinbare Pflanzen im Stadtgebiet erkunden.
„Dass es sehr unterschiedliche Möglichkeiten gibt, im Sinne der Agenda 2030 ökologische, soziale und auch ökonomische Herausforderungen aktiv anzugehen, zeigen diese ersten bereits feststehenden Programmpunkte, zu denen unterschiedliche Akteure der Stadtgesellschaft einladen“, freut sich Julia Federer, Abteilungsleiterin Umwelt-, Klima- und Naturschutz.
Das Veranstaltungsprogramm wird regelmäßig aktualisiert und ist über verfügbar über www.stadt-ratingen.de/nachhaltigkeitstage
Aktionen können unter na************@******en.de angemeldet werden. Programmpunkte, die bis zum 1. Juli 2026 angemeldet sind, können auch in den gedruckten Programmflyer übernommen werden.
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Text: Stadt Ratingen