Die Linke: Neue Köhlbrandbrücke – Hafen braucht Planungssicherheit und Perspektiven – In einer Pressekonferenz hat der Hamburger Senat heute den Siegerentwurf für eine neue Köhlbrandbrücke vorgestellt.
Dazu Kay Jäger, hafenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft: „Der Senat muss das Chaos um die neue Köhlbrandbrücke endlich beenden und jetzt Nägel mit Köpfen machen. Die Sanierung der alten Brücke wurde über viele Jahre verschleppt, eine günstigere Lösung sehenden Auges unmöglich gemacht. Nun muss der Senat sicherstellen, dass die alte Brücke noch bis zur Eröffnung der neuen Brücke durchhält und für einen sauberen Übergang mit möglichst wenig Einschränkungen sorgen. Die Köhlbrandquerung ist die wichtigste Verkehrsader im Hamburger Hafen, weitere Sperrungen und Unsicherheiten können wir uns als wichtigste Hafenstadt in Deutschland nicht leisten. Die Idee, den Hafen einfach nur für immer größere Schiffe zugänglich zu machen, reicht nicht aus und ist falsch. Die Beschäftigten im Hafen erwarten vom Senat endlich eine klare Vision und eine konkrete Perspektive für die Sicherung der Zukunft des Hamburger Hafens.“
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Text: Die Linke. Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft