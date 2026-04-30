Neues Winterquartier der Humboldt-Pinguine im Saarbrücker Zoo eingeweiht – Im Saarbrücker Zoo wurde am Mittwoch, 29. April, das neue Winterquartier der Humboldt-Pinguine im Rahmen einer Feierstunde offiziell eingeweiht.
Der Neubau schafft deutlich verbesserte Lebensbedingungen für die Humboldt-Pinguine und trägt maßgeblich zum Wohl der Tiere bei.
Oberbürgermeister Uwe Conradt: „In einer Zeit, in der der Schutz der Natur und die Bewahrung der Artenvielfalt immer wichtiger werden, ist es unsere Verantwortung, den Zoo zukunftsfähig zu gestalten. Mit dem neuen Gebäude für die Humboldt-Pinguine tragen wir einen weiteren Teil dazu bei.“
Dr. Sabine Dengel, Dezernentin für Bildung, Kultur und Jugend: „Das Winterquartier der Pinguine ist ein erster wichtiger Schritt in der Umsetzung unseres Masterplans zur Entwicklung eines Klimazonenzoos, in dem Bildung und Wissenschaft mit Artenschutz und Naherholung im Einklang stehen.“
Zoodirektor Jakob Kolleck: „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Pinguinen künftig mehr Raum und Schutz bieten können. Das neue Winterquartier ist ein wichtiger Schritt, um die Tierhaltung noch weiter zu verbessern – und ein schönes Zeichen für die stetige Weiterentwicklung unseres Zoos.“
Moderne Bedingungen für mehr Tierwohl
Das großzügig gestaltete Haus mit einer Grundfläche von rund 110 Quadratmetern bietet mehr Platz, Rückzugsmöglichkeiten und Schutz für die aktuell 17-köpfige Pinguinkolonie. Besonders in den Wintermonaten sind die Tiere bei dauerhaft niedrigen Außentemperaturen im Innenbereich gut geschützt.
Die Arbeiten an der Anlage liefen von Frühjahr bis November 2025. In dieser Zeit blieb der Bereich für die Besucherinnen und Besucher jederzeit zugänglich, so dass sie die Tiere weiterhin auf der Außenanlage sehen konnten.
An den Kosten für den Neubau in Höhe von 565.000 Euro beteiligte sich die Sparkasse Saarbrücken, die den Zoo bereits seit vielen Jahren unterstützt.
Über den Humboldt-Pinguin
Der Saarbrücker Zoo hält seit vielen Jahren Humboldt-Pinguine, die laut der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) als gefährdet gelten. Lebensraumverlust, Klimaveränderungen und Überfischung ihrer Nahrungsquellen setzen den Tieren in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet an der Pazifikküste Südamerikas immer mehr zu. Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) beteiligt sich der Zoo Saarbrücken aktiv am Erhalt und Schutz dieser bedrohten Art.
Hintergrund zum Zoo
Der Saarbrücker Zoo ist mit rund 200.000 Besucherinnen und Besuchern jährlich eine der größten Attraktionen des Saarlandes. Er beherbergt etwa 1000 Tiere aus mehr als 100 Tierarten und engagiert sich in den Bereichen Artenschutz, Forschung und Umweltbildung. Der Zoo ist täglich geöffnet.
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Text: Landeshauptstadt Saarbrücken