Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Neues Winterquartier der Humboldt-Pinguine im Saarbrücker Zoo eingeweiht

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Saarbrücken, Saarland, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Tierliebe & Tierschutz, Tiermagazin

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Saarbrücken

Neues Winterquartier der Humboldt-Pinguine im Saarbrücker Zoo eingeweiht – Im Saarbrücker Zoo wurde am Mittwoch, 29. April, das neue Winterquartier der Humboldt-Pinguine im Rahmen einer Feierstunde offiziell eingeweiht.

Der Neubau schafft deutlich verbesserte Lebensbedingungen für die Humboldt-Pinguine und trägt maßgeblich zum Wohl der Tiere bei.

Oberbürgermeister Uwe Conradt: „In einer Zeit, in der der Schutz der Natur und die Bewahrung der Artenvielfalt immer wichtiger werden, ist es unsere Verantwortung, den Zoo zukunftsfähig zu gestalten. Mit dem neuen Gebäude für die Humboldt-Pinguine tragen wir einen weiteren Teil dazu bei.“

Dr. Sabine Dengel, Dezernentin für Bildung, Kultur und Jugend: „Das Winterquartier der Pinguine ist ein erster wichtiger Schritt in der Umsetzung unseres Masterplans zur Entwicklung eines Klimazonenzoos, in dem Bildung und Wissenschaft mit Artenschutz und Naherholung im Einklang stehen.“

DJ GerreG Soziales Engagement - Feiern und Hunde aus Tötungsstationen retten

Zoodirektor Jakob Kolleck: „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Pinguinen künftig mehr Raum und Schutz bieten können. Das neue Winterquartier ist ein wichtiger Schritt, um die Tierhaltung noch weiter zu verbessern – und ein schönes Zeichen für die stetige Weiterentwicklung unseres Zoos.“

Moderne Bedingungen für mehr Tierwohl

Das großzügig gestaltete Haus mit einer Grundfläche von rund 110 Quadratmetern bietet mehr Platz, Rückzugsmöglichkeiten und Schutz für die aktuell 17-köpfige Pinguinkolonie. Besonders in den Wintermonaten sind die Tiere bei dauerhaft niedrigen Außentemperaturen im Innenbereich gut geschützt.

Die Arbeiten an der Anlage liefen von Frühjahr bis November 2025. In dieser Zeit blieb der Bereich für die Besucherinnen und Besucher jederzeit zugänglich, so dass sie die Tiere weiterhin auf der Außenanlage sehen konnten.

An den Kosten für den Neubau in Höhe von 565.000 Euro beteiligte sich die Sparkasse Saarbrücken, die den Zoo bereits seit vielen Jahren unterstützt.

Über den Humboldt-Pinguin

Der Saarbrücker Zoo hält seit vielen Jahren Humboldt-Pinguine, die laut der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) als gefährdet gelten. Lebensraumverlust, Klimaveränderungen und Überfischung ihrer Nahrungsquellen setzen den Tieren in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet an der Pazifikküste Südamerikas immer mehr zu. Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) beteiligt sich der Zoo Saarbrücken aktiv am Erhalt und Schutz dieser bedrohten Art.

Virtueller Tierfriedhof kostenlos Memory Garden

Hintergrund zum Zoo

Der Saarbrücker Zoo ist mit rund 200.000 Besucherinnen und Besuchern jährlich eine der größten Attraktionen des Saarlandes. Er beherbergt etwa 1000 Tiere aus mehr als 100 Tierarten und engagiert sich in den Bereichen Artenschutz, Forschung und Umweltbildung. Der Zoo ist täglich geöffnet.

***
Text: Landeshauptstadt Saarbrücken

Das könnte Sie auch interessieren ...

Kleidertauschparty in der Stadtbibliothek Mannheim

Sommerlounge 2026 in Hannover auf dem Andreas-Hermes-Platz eröffnet

Politisch motivierte Kriminalität 2025: Politisch motivierte Straftaten auf einem neuen Höchststand

Sozialverband VdK zur Gesundheitsreform: „Sozialpolitischer Rückschritt“

Schlagershow Saarbrücken für Seniorinnen und Senioren des Bezirks Mitte am 17. Mai

Sozialverband VdK: Klare Mehrheit für starken Sozialstaat – Regierung auf falschem Kurs

Merkst du eigentlich, was du da mitfütterst?

Sozialverband VdK kritisiert Merz-Äußerung zur Rente

Martin Sichert (AfD): Arbeiter und Angestellte dürfen nicht zur Melkkuh der Nation gemacht werden

Tödliche Gefahr für Hunde: Der Eichenprozessionsspinner

Was fördert gesunden Schlaf in stressigen Zeiten?

Gesundheitsminister Philippi unterstützt den heutigen Protest der Psychotherapeuten gegen geplante Honorarsenkungen

Tierschutzfest 2026 Tierheim Süderstraße am 28. Juni

Discofox Workshops & Tanzreisen: Warum Tanzen Körper und Seele stärkt

Sozialverband VdK zur Senkung der Mineralölsteuer: „Keine echte Hilfe für Menschen mit niedrigen Einkommen“

DJ GerreG rettet 25 Hunde vor dem Tod

Schlagworte: #30.04.2026 #Aktuell #Humboldt-Pinguine #Landeshauptstadt Saarbrücken #Nachrichten #Neues Winterquartier der Humboldt-Pinguine im Saarbrücker Zoo eingeweiht #News #Saarbrücken #Saarbrücker Zoo #Tiere #Tierschutz #Winterquartier #Winterquartier der Humboldt-Pinguine #Zoo

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com