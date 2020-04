Erstellt in

Nordhausen (TH) – Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 15 Jahren gerieten am Montag, gegen 22.10 Uhr, in der Freiherr-vom-Stein-Straße in einen Streit.

Zunächst stritten sie nur verbal. Doch dann eskalierte die Auseinandersetzung derart, dass sich beide gegenseitig verletzten. Was sich genau abgespielt hat, ist noch unklar.

Beide kamen ins Krankenhaus. Gegen den 16-Jährigen, der eine Schnittverletzung davon trug, wurde Anzeige erstattet.

Landespolizeiinspektion Nordhausen