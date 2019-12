Erstellt in

Pirmasens – Am Samstag, den 28.12.19, gegen 16:06 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Luisenstraße zu einem Wohnungsbrand.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Personen wurden nicht verletzt, die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen und dauern noch an.

Polizeidirektion Pirmasens